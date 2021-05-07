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Президент Молдовы вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca

  • 07.05.2021, 14:19,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Молдовы вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZenecaГлава Молдавии Майя Санду 7 мая получила прививку от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Первую дозу вакцины Санду получила в поликлинике Госканцелярии, находящейся на улице 31 августа 1989 года в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

«Сегодня я сделала первую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Рада, что у меня есть такая возможность посредством вакцинации защитить свое здоровье и здоровье тех, с кем я общаюсь, — семьей, друзьями, коллегами», − сказала Майя Санду.

Молдавский президент выразила большую благодарность всем врачам, медицинским сёстрам и всем тем, кто прилагает усилия для преодоления пандемической инфекции коронавируса.

Санду выразила уверенность, что вакцина поможет победить коронавирусную инфекцию и вернуться к нормальной жизни, чтобы вновь увидеться с близкими, чтобы вновь заработала экономика, открылись школы и границы.

В конце апреля президент заявляла, что намерена вакцинироваться AstraZeneca, но сделает это, когда прививочная кампания стартует для всех граждан страны.


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