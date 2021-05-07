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В Белоруссии статус госслужащего будет высоко поднят

  • 07.05.2021, 14:19,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Белоруссии статус госслужащего будет высоко поднятПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 6 мая провёл совещание по обсуждению вопросов модернизации законодательной базы государственной службы. Об этом сообщает информационный портал президента.

Открыв форум, глава государства указал на то, что от эффективности государственного аппарата напрямую зависят успехи страны в развитии и деятельности по повышению качества жизни граждан. По пояснениям Лукашенко, кардинального слома или реформирования старой функциональной модели системы не будет, главная цель придать импульс развитию института госслужбы. В этой работе самым важным звеном президент определил кадровый состав.

Белорусский лидер особо подчеркнул, что в планы входит очень высоко поднять статус сотрудника государственного ведомства, но при этом и требования будут соответствующие. Президент отметил и то, что высокий и престижный статус госслужащего будет подкреплён пакетом социально-правовых гарантий.

Как проинформировал глава Администрации президента Игорь Сергеенко, действующий в данное время закон о госслужбе был принят в 2003 году, и с тех пор в системе управления многое изменилось. Изменчивый мир ставит перед государством самые неожиданные вызовы, поэтому вопрос совершенствования государственной конъюнктуры актуален как никогда, заметил чиновник. 

Сергеенко сообщил, что законодательные новеллы сфокусированы на росте эффективности госорганов, на повышении престижности службы и на качественном подборе кадров.


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