Глава Армении провёл встречу с группой ветеранов Великой Отечественной войны

Президент Армении Армен Саркисян 7 мая принял группу ветеранов Великой Отечественной войны Розалию Абгарян, Шогик Сарафян, Папина Марухяна и Хачика Овакимяна. В ходе встречи глава государства поздравил ихс 76-й годовщиной победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

«Свободу и победу никогда не дарят, они достигаются вашей волей и усилиями, ценой вашего здоровья, — сказал армянский лидер.

Как сообщается, встреча прошла в тёплой атмосфере. Ветераны поделились своими воспоминаниями о годах войны, своем военном пути, переживаниями Дня Победы, 9 мая, и передали свои пожелания мира всему армянскому народу.

Глава армянского государства в свою очередь пожелал своим гостям крепкого здоровья, отметив, что их жизненные истории — военно-патриотический урок для грядущих поколений.

Кроме того, стоит отметить, что накануне по случаю 76-летия победы во Второй мировой войне постоянные представители 11 стран при ОБСЕ приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость героизации нацизма и неонацизма.