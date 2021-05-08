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Коммандос - Национальный герой Армении!

Коммандос - Национальный герой Армении! 
Легендарному генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну по прозвищу "Коммандос" посмертно присвоено звание Национального героя Армении.

Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.

Генерал руководил операцией "Свадьба в горах" по освобождению Шуши.

Это один из тех редких генералов, который не стал олигархом после войны, не строил особняки, не воровал и не захватывал бизнесы. Жил скромно и служил Родине.

  Источник:FMG NEWS
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