Коммандос - Национальный герой Армении!
Источник:FMG NEWS
Легендарному генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну по прозвищу "Коммандос" посмертно присвоено звание Национального героя Армении.
Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.
Генерал руководил операцией "Свадьба в горах" по освобождению Шуши.
Это один из тех редких генералов, который не стал олигархом после войны, не строил особняки, не воровал и не захватывал бизнесы. Жил скромно и служил Родине.
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