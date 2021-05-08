﻿ Коммандос - Национальный герой Армении!

Легендарному генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну по прозвищу "Коммандос" посмертно присвоено звание Национального героя Армении.



Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.



Генерал руководил операцией "Свадьба в горах" по освобождению Шуши.



Это один из тех редких генералов, который не стал олигархом после войны, не строил особняки, не воровал и не захватывал бизнесы. Жил скромно и служил Родине.