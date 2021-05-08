В Армении втрое увеличат штраф за съёмки без разрешения на границе

Депутаты Армении 7 мая в ходе заседания парламента обсудили в первом чтении подготовленный правительством пакет законопроектов «О внесении изменений в Кодекс Армении об административных правонарушениях». Таким образом, было принято решение, что штраф за съемки без разрешения в приграничной полосе страны увеличат с 30 до 100 тысяч драмов (около 200 долларов). Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

В соответствии с изменениями, без разрешения пограничников нельзя снимать в приграничной полосе (в радиусе 1 км вдоль границы) территорию сопредельного государства, а также пограничные объекты: вышки, машины, шлагбаумы, строения. Запрет распространяется на съемки любыми средствами, в том числе с беспилотников.

Кроме того, в парламенте обсудили закон, который касается защиты прав трудящихся.

Один из депутатов предложил выплачивать наемному работнику 80% заработной платы за первый день в случае неявки на работу из-за временной нетрудоспособности. Согласно действующим нормам, пособие выплачивается со второго дня временной нетрудоспособности.