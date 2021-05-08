Бердымухамедов предложил провести мероприятия в честь Дня Победы вечером

Руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 мая провёл очередное совещание Кабмина, на котором предложил провести праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, вечером. Он заявил, что данное торжество в 2021 году совпадает с другими не менее важными датами, отмечаемыми в священном месяце Ораза, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов принял такое решение, учитывая национальные традиции и обычаи, а также ряд немаловажных других событий. В воскресенье планируется возложить цветы к Мемориальному комплексу «Народная память», а после этого президент даст садака в память о великих защитниках-отцах туркмен, которым не посчастливилось вернуться на Отчизну живыми с жестокой войны. В силу того, что намеченные мероприятия являются для Туркменистана значимым происшествием, по поручению главы страны они будут проведены на высшем организационном уровне.

Помимо этого, был подписан Указ о праздновании Ораза байрамы, в связи с чем, 13 мая – четверг, был объявлен во всём государстве выходным.

Добавим, что в преддверии воистину светлого праздника в Туркменистане был проведён ряд мероприятий: общественные предприятия с мини-концертом поздравляли героев войны на дому, высшие учебные заведения проводили научно-практические конференции, а также государство подарило ветеранам ценные подарки.