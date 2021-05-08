Румыния передала Молдове 100 800 доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи

Президент Молдавии Майя Санду 7 мая выразила большую признательность лидеру Республики Румыния Клаусу Йоханнису и главе правительства Флорин Сыну за оказанную гуманитарную помощь её стране в виде вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Отметим, что Румыния в рамках пожертвования отправила Молдове 100 800 доз вакцины AstraZeneca.

Глава государства еще раз призвала всех граждан пройти вакцинацию, чтобы защитить свои жизни и здоровье и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Теперь у нас достаточно доз, чтобы вакцинировать как можно больше граждан в кратчайшие сроки. " — отметила президент.

Стоит добавить, что количество случаев заражения пандемической инфекцией коронавируса в Молдавии стабильно сокращается.

В связи с этим, было принято решение, что ученики с перового по двенадцатый класс с 11 мая переходят на режим обучения с полным физическим присутствием в образовательных учреждениях. Решение касается учебных заведений начального, среднего и специального образования.