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Казахстан и Россия договорились возобновить экспорт-импорт животноводческой продукции

  • 08.05.2021, 12:43,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Казахстан и Россия договорились возобновить экспорт-импорт животноводческой продукцииКомитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства республики Казахстан и Россельхознадзор Российской Федерации, в ходе долгих переговоров дали зеленый свет по импорту-экспорту животноводческой продукции между странами. Об этом сообщили в пресс-службе министерство сельского хозяйства Казахстана.

В основном ветеринарные ограничения возникли из-за высокопатогенного птичьего гриппа, пастереллёза у жвачных животных, болезни Ньюкасла у птиц, по африканской чуме свиней, нодулярного дерматита у скота в разных регионах, как Казахстана, так и России.

После согласования компетентных органов стран, дополнительных проверок и карантинных мер связанных с птичьим гриппом, теперь в Россию разрешен ввоз птицы и птичьей продукции из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей, а также из Карагандинской области, где была обнаружена птичья болезнь Ньюкасла.

Кроме того, предпринимателям  Карагандинской области можно отправлять в Россию продукцию жвачных животных, свиней, ранее ограниченную из-за  пастереллёза.

Открылись двери для животноводов Атырауской и Мангистауской областей Казахстана в РФ, где прошёл карантин связанный нодулярным дерматитом у крупного рогатого скота, овец и коз.

Российским предпринимателям из Тюменской, Курганской, Курской, Орловской, Воронежской, Челябинской, Омской, Томской областей и Республики Татарстан, занимающихся птицеводством разрешён экспорт в Казахстан птичьей продукции, ранее закрытого из-за птичьего гриппа в этих регионах.

С Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей Российской Федерации также дано добро на ввоз в Казахстан живых свиней, до этого в этих регионах наблюдалась вспышка африканской чумы.


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