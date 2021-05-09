Марко Николич: «Несмотря на сильный дождь, команды провели отличную игру»

Главные тренеры ФК «Локомотив» Марко Николич и ФК «Динамо» Сандро Шварц во время послематчевой пресс-конференции поделились своими впечатлениями о матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021, в котором соперникам не удалось распечатать ворота друг друга.

Марко Николич, главный тренер ФК «Локомотив»:

— Считаю, что, несмотря на сильный дождь, команды провели отличную игру. Оба соперника смотрелись очень достойно. Жаль, что не смогли забить, хотя моменты были. Мяч попадал и в штангу, и в перекладину. Игрой своей команды я доволен. Смотрелись хорошо, но не хватало завершения.

Сегодня сказалось отсутствие по разным причинам Чорлуки, Мухина и Крыховяка. Это наши ведущие футболисты. И в их отсутствие пришлось перестраивать игровую схему.

После травмы Влада Игнатьева пришлось видоизменять центральную зону, что немного выбило команду из игрового ритма. Это тоже повлияло на отсутствие забитых мячей.

С другой стороны, хотел бы отметить игру своей команды в обороне. Против такой молодой и мобильной команды, как «Динамо», мы сыграли очень хорошо.

Сегодня мы выпустили на поле в течение игры 6 нападающих. Все старались, но не хватало завершения. Будем разбираться.

Об игре первого круга, в которой мы проиграли «Динамо» со счётом 1:5, не вспоминали. Это было уже давно, ещё в прошлом году, составы команд с тех пор сильно изменились.

В среду играем Финал Кубка против «Крыльев Советов». Но о том матче пока не думаю. Надо проанализировать встречу с «Динамо». Единственное, что я сейчас хочу подчеркнуть, так это то, что игроки должны гордиться участием в финале и стараться получать удовольствие от игры даже несмотря на то, что на кону стоит трофей.