Марко Николич: «Несмотря на сильный дождь, команды провели отличную игру»

Главные тренеры ФК «Локомотив» Марко Николич и ФК «Динамо» Сандро Шварц во время послематчевой пресс-конференции поделились своими впечатлениями о матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021, в котором соперникам не удалось распечатать ворота друг друга.
Марко Николич, главный тренер ФК «Локомотив»:
— Считаю, что, несмотря на сильный дождь, команды провели отличную игру. Оба соперника смотрелись очень достойно. Жаль, что не смогли забить, хотя моменты были. Мяч попадал и в штангу, и в перекладину. Игрой своей команды я доволен. Смотрелись хорошо, но не хватало завершения.
Сегодня сказалось отсутствие по разным причинам Чорлуки, Мухина и Крыховяка. Это наши ведущие футболисты. И в их отсутствие пришлось перестраивать игровую схему.
После травмы Влада Игнатьева пришлось видоизменять центральную зону, что немного выбило команду из игрового ритма. Это тоже повлияло на отсутствие забитых мячей.
С другой стороны, хотел бы отметить игру своей команды в обороне. Против такой молодой и мобильной команды, как «Динамо», мы сыграли очень хорошо.
Сегодня мы выпустили на поле в течение игры 6 нападающих. Все старались, но не хватало завершения. Будем разбираться.
Об игре первого круга, в которой мы проиграли «Динамо» со счётом 1:5, не вспоминали. Это было уже давно, ещё в прошлом году, составы команд с тех пор сильно изменились.
В среду играем Финал Кубка против «Крыльев Советов». Но о том матче пока не думаю. Надо проанализировать встречу с «Динамо». Единственное, что я сейчас хочу подчеркнуть, так это то, что игроки должны гордиться участием в финале и стараться получать удовольствие от игры даже несмотря на то, что на кону стоит трофей.
Сандро Шварц, главный тренер ФК «Динамо» Москва:
— Я благодарен своей команде за самоотдачу и проявленный характер. «Локомотив» — это очень сильный соперник, который в этом году проиграл всего один раз.
Мы действовали по своей схеме. Прессинговали, атаковали через фланги. Создавали моменты. Но реализация оставляла желать лучшего.
Согласен, что по такой погоде надо было больше использовать дальние удары. Но сейчас об этом уже поздно говорить.
То, что в этом сезоне не смогли попасть в еврокубки, не стало для нас трагедией. «Динамо» — молодая команда, и при правильном подходе к делу, результат к нам придёт.
Мы недобрали много своих очков в последних матчах. В пяти последних играх у нас пять очков. Во всех матчах команда смотрелась хорошо, создавала моменты. Но молодости свойственна нестабильность. Будем работать дальше и выправлять положение. Надо улучшать эффективность в завершающей стадии атаки. Ну, и, конечно, постараемся завершить сезон победой над ЦСКА в матче последнего тура.
По судейству могу лишь сказать, что арбитрам следует давать командам вести более жёсткую борьбу. Мне кажется, что, в целом, в чемпионате показывается много «лишних» желтых и красных карточек.
Текст: Сергей В. Вильчинский.
Фото: Олег Бухарев.