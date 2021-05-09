﻿ Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает быть одним из важнейших столпов армянской идентичности | Арарат Мирзоян


 
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Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает быть одним из важнейших столпов армянской идентичности | Арарат Мирзоян

 Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает быть одним из важнейших столпов армянской идентичности | Арарат Мирзоян
Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает быть одним из важнейших столпов армянской идентичности, и сегодня, несмотря на тот факт, что  Шуши находится под азербайджанским контролем, он должен быть одним из важнейших символов армянского возрождения - из поздравительной речи вице-спикера Арарата Мирзояна

Подчёркивается, что Армения должна продолжить переговоры в рамках МГ ОБСЕ для достижения признания права армянства Арцаха на самоопределение и восстановления территориальной целостности Арцаха.

  Источник:FMG NEWS
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