﻿ 9 мая - важная дата для армян и Армении


 
  • 11:30 – 9 мая - важная дата для армян и Армении 
  • 11:30 – 9 мая - важная дата для армян и Армении 
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9 мая - важная дата для армян и Армении



«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов»
, - говорил маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Несколько фактов об участии армян в Великой Отечественной войне:

✅Победа в Великой Отечественной войне сыграла важнейшую роль для всего армянского народа. Уже к началу войны Турция сконцентрировала на границе Советской Армении 26 вооруженных дивизий и ждала удобного случая для вторжения на её территорию.
✅В Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян. По некоторым данным, с войны не вернулось около 200 тысяч армянских солдат.
✅Во время войны было сформировано 6 армянских стрелковых дивизий: 76, 89, 309, 409, 408 и 261. Все они прошли от предгорья Кавказа до Берлина и Балкан. Среди них больше всех отличилась 89-я дивизия, которой трижды было присвоено название «Таманское» за освобождение Таманского полуострова. Дивизией командовал генерал-майор Нвер Сафарян. Под его командованием после штурма Берлина армянские солдаты с оружием в руках, под звуки зурны и дхола исполнили победный танец «Кочари».
✅Армянские воины служили во всех родах войск Красной Армии. Среди них были как рядовые бойцы, так и командиры всех степеней, вплоть до командующих дивизиями, корпусами и армиями.
✅В годы войны, по инициативе архиепископа Геворга Чорекчяна, на средства армянской диаспоры была создана танковая колонна «Давид Сасунский», в состав которой на фронт было отправлено 43 танка Т-34. В марте 1944 году танковая колонна участвовала в боевых действиях на Украине, затем присоединив к себе ещё 22 танка, приняла участие в боях на Прибалтийском фронте.
✅За проявленные мужество и отвагу на фронтах Отечественной войны более 70 тысяч армянских солдат были награждены боевыми орденами и медалями. В процентном отношении по этому показателю армяне занимают третье место после русских и украинцев.
✅В годы войны армянские швеи сшили для воинов Советской Армии 1 136 000 комплектов теплой одежды.
✅Во время Второй Мировой войны 20 тысяч наших соотечественников сражались в пехоте, во флоте и авиации США.
✅В военный период из армянского села Чардахлу (ныне Чанлибель, Азербайджан) на фронт ушли 1250 человек. Из них 853 чардахлинцев были награждены орденами и медалями, 452 погибли на поле боя, двое стали маршалами Советского Союза (Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян), 12 - генералами, 57 - полковниками и семеро - Героями Советского Союза.
✅В те дни, газета «Правда» часто писала о боевых действиях республик Советского Союза. Вот, что она писала про армян:
«В годы отечественной войны армянский народ с честью выполнил свой долг перед Родиной. Армяне-воины вместе с сыновьями других народов Советского Союза самоотверженно защищали свободу и независимость нашей Родины. Рабочие, колхозники, интеллигенция Армении неустанно работали во имя достижения победы над врагом».9 мая - важная дата для армян и Армении
 

  Источник:FMG NEWS
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