﻿ 9 мая - важная дата для армян и Армении

«В победе над фашизмом
армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не
тускнеющей славой мужественных воинов»
, - говорил маршал Советского
Союза Георгий Константинович Жуков.
Несколько фактов об участии армян в Великой Отечественной войне:
✅Победа
в Великой Отечественной войне сыграла важнейшую роль для всего
армянского народа. Уже к началу войны Турция сконцентрировала на границе
Советской Армении 26 вооруженных дивизий и ждала удобного случая для
вторжения на её территорию.
✅В Великой Отечественной войне приняло
участие около 600 тысяч армян. По некоторым данным, с войны не вернулось
около 200 тысяч армянских солдат.
✅Во время войны было сформировано 6
армянских стрелковых дивизий: 76, 89, 309, 409, 408 и 261. Все они
прошли от предгорья Кавказа до Берлина и Балкан. Среди них больше всех
отличилась 89-я дивизия, которой трижды было присвоено название
«Таманское» за освобождение Таманского полуострова. Дивизией командовал
генерал-майор Нвер Сафарян. Под его командованием после штурма Берлина
армянские солдаты с оружием в руках, под звуки зурны и дхола исполнили
победный танец «Кочари».
✅Армянские воины служили во всех родах войск
Красной Армии. Среди них были как рядовые бойцы, так и командиры всех
степеней, вплоть до командующих дивизиями, корпусами и армиями.
✅В
годы войны, по инициативе архиепископа Геворга Чорекчяна, на средства
армянской диаспоры была создана танковая колонна «Давид Сасунский», в
состав которой на фронт было отправлено 43 танка Т-34. В марте 1944 году
танковая колонна участвовала в боевых действиях на Украине, затем
присоединив к себе ещё 22 танка, приняла участие в боях на Прибалтийском
фронте.
✅За проявленные мужество и отвагу на фронтах Отечественной
войны более 70 тысяч армянских солдат были награждены боевыми орденами и
медалями. В процентном отношении по этому показателю армяне занимают
третье место после русских и украинцев.
✅В годы войны армянские швеи сшили для воинов Советской Армии 1 136 000 комплектов теплой одежды.
✅Во время Второй Мировой войны 20 тысяч наших соотечественников сражались в пехоте, во флоте и авиации США.
✅В
военный период из армянского села Чардахлу (ныне Чанлибель,
Азербайджан) на фронт ушли 1250 человек. Из них 853 чардахлинцев были
награждены орденами и медалями, 452 погибли на поле боя, двое стали
маршалами Советского Союза (Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян), 12 -
генералами, 57 - полковниками и семеро - Героями Советского Союза.
✅В те дни, газета «Правда» часто писала о боевых действиях республик Советского Союза. Вот, что она писала про армян:
«В
годы отечественной войны армянский народ с честью выполнил свой долг
перед Родиной. Армяне-воины вместе с сыновьями других народов Советского
Союза самоотверженно защищали свободу и независимость нашей Родины.
Рабочие, колхозники, интеллигенция Армении неустанно работали во имя
достижения победы над врагом».9 мая - важная дата для армян и Армении