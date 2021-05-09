﻿ Заявление МИД Арцаха в связи с майскими праздниками





Заявление министерства иностранных дел Арцаха в связи с майскими праздниками

9 мая - один из самых памятных и символичных дней в истории Арцаха и всего армянского народа. Сегодня мы отмечаем славный тройной праздник - Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши в мае 1992 года и формирование Армии обороны Республики Арцах.Мы с гордостью вспоминаем героизм наших воинов, благодаря которым мы смогли преодолеть все вызовы, добиться успеха в борьбе с фашизмом, национализмом, исторической несправедливостью.Эпохальные победы символизируют стойкость, отвагу, непоколебимую веру и патриотизм нации. И именно это является самым главным посланием майского праздника.Для достижения новых побед необходимо всегда помнить и ценить победы исторические.В этот знаменательный день мы поздравляем всю нашу общественность, наших братьев и сестер из Армении и Диаспоры, ветеранов и стоящих на страже Отчизны военнослужащих.Мир нашей Родине.У нас еще будут новые победы.