﻿ Заявление МИД Арцаха в связи с майскими праздниками


 
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Заявление МИД Арцаха в связи с майскими праздниками

 9 мая - один из самых памятных и символичных дней в истории Арцаха и всего армянского народа.
Заявление министерства иностранных дел Арцаха в связи с майскими праздниками

9 мая - один из самых памятных и символичных дней в истории Арцаха и всего армянского народа. Сегодня мы отмечаем славный тройной праздник - Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши в мае 1992 года  и  формирование Армии обороны Республики Арцах.

Мы с гордостью вспоминаем героизм наших воинов, благодаря которым мы смогли преодолеть все вызовы, добиться успеха в борьбе с фашизмом, национализмом, исторической несправедливостью.

Эпохальные победы символизируют стойкость, отвагу, непоколебимую веру и патриотизм нации. И именно это является самым главным посланием майского праздника.
Для достижения новых побед  необходимо  всегда помнить и ценить  победы исторические.

В этот знаменательный день мы поздравляем всю нашу общественность, наших братьев и сестер из Армении и Диаспоры, ветеранов и стоящих на страже Отчизны военнослужащих.
Мир нашей Родине.

У нас еще будут новые победы.

  Источник:FMG NEWS
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