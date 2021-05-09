«Строгино» — «Красный»: кто ярче и красивее?

Московский «Строгино» в 23 туре «Олимп-Первенство ПФЛ-2020-2021» примет у себя дома команду «Красный» из одноимённого посёлка Смоленской области.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

«Строгино» два последних матчах провело в гостях. Там команда уступила куда более крепким и амбициозным клубам «Сатурну» в Раменском (0:2) и липецкому «Металлургу» (1:3). Это отбросило команду Сергея Загидуллина на шестую строчку турнирной таблицы.

В то же время «Красный» из Смоленской области зимой возглавил Алексей Медведев и, конечно, команда претерпела изменения. «Красные» бьются в каждом матче, в прошлом туре даже обыграли у себя на поле белгородский «Салют». И теперь отстают от «строгинцев» всего-то на два очка. И почему бы гостям не обойти москвичей после этого тура?

И да, самое главное – матч пройдёт со зрителями!

Прогноз — 1:2.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 3. 23 тур.

«Строгино» Москва – «Красный» Смоленская область

10 мая 2021 года. Стадион «Янтарь». 13.00. Вход свободный.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

09.05.2021 г.