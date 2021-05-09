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«Строгино» — «Красный»: кто ярче и красивее?

  • 09.05.2021, 15:34,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Московский  «Строгино» в 23 туре «Олимп-Первенство ПФЛ-2020-2021» примет у себя дома команду «Красный» из одноимённого посёлка Смоленской области.





ФК Строгино
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




«Строгино» два последних матчах провело в гостях. Там команда уступила куда более крепким и амбициозным клубам «Сатурну» в Раменском (0:2) и липецкому «Металлургу» (1:3). Это отбросило команду  Сергея Загидуллина на шестую строчку турнирной таблицы.





В то же время «Красный» из Смоленской области зимой возглавил Алексей Медведев и, конечно, команда претерпела изменения. «Красные» бьются в каждом матче, в прошлом туре даже обыграли у себя на поле белгородский «Салют». И теперь отстают от «строгинцев» всего-то на два очка. И почему бы гостям не обойти москвичей после этого тура?





И да, самое главное – матч пройдёт со зрителями!





Прогноз — 1:2.





Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 3. 23 тур.





«Строгино» Москва – «Красный» Смоленская область





10 мая 2021 года. Стадион «Янтарь». 13.00. Вход свободный.  





Текст Антон Буялов.





Фото Наталья Бухарева.





09.05.2021 г.


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