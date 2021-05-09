﻿ Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю 76-летней годовщины Победы.
В послании президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в частности, отмечается:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите искренние поздравления в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая — священный праздник для граждан Армении и России, одна из самых значимых и почитаемых дат.
Великое наследие Победы является
сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для
последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира.
Наш общий долг — бережно хранить память о героях, павших в боях за
свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов.
Уверен, что армяно-российские
союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и
далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах
укрепления региональной стабильности и безопасности.
Прошу, уважаемый Владимир
Владимирович, передать всем проживающим в Российской Федерации ветеранам
войны и трудового фронта слова глубокой признательности, пожелания
доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни”.
В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в частности, отмечается:
"Уважаемый Михаил Владимирович,
Сердечно поздравляю Вас в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Как в России, так и в Армении
свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и
самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для
нынешних и будущих поколений. Убеждён, что единение и величие духа,
дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы
Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для
последовательного углубления союзнических отношений между нашими
странами.
Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – благополучия и процветания”.