﻿ Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая


 
  • 23:53 – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция 
  • 23:06 – «Израиль - «террористическое государство» | Ильхам Алиев поддержал президента Эрдогана 
  • 13:30 – Россия и Армения подтвердили сохранение твердого настроя на укрепление союзнических отношений, выступающих важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе | МИД РОССИИ 
  • 23:53 – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая

 Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю 76-летней годовщины Победы.
 
В послании президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в частности, отмечается:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите искренние поздравления в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая — священный праздник для граждан Армении и России, одна из самых значимых и почитаемых дат.
Великое наследие Победы является сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для последующих поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Наш общий долг — бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ветеранов.
Уверен, что армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности.
Прошу, уважаемый Владимир Владимирович, передать всем проживающим в Российской Федерации ветеранам войны и трудового фронта слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни”.
 
В послании председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в частности, отмечается:
"Уважаемый Михаил Владимирович,
Сердечно поздравляю Вас в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Как в России, так и в Армении свято чтят память тех, кто проявил беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с нацизмом, став достойным примером для нынешних и будущих поколений. Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами.
Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – благополучия и процветания”.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 48

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина
    » Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы Президенту Республики Армения Армену Саркисяну и Премьер-министру Армении Николу Пашиняну
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
    » Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину
    » Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России
    » Путин поздравил Армению по случаю 75-й годовщины Победы
    » Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю назначения на должность главы правительства РФ
    » Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю дня рождения
    » Пашинян – Зеленскому: Мы сможем придать новое качество армяно-украинскому сотрудничеству
    » Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил Владимир Путина по случаю его победы на выборах Президента РФ.
    » Президент по случаю государственного праздника России поздравил высшее руководство РФ, посетил также посольство РФ в РА
    » Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня России
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция

    • 23:53
    • 14
    • 0

    «Израиль - «террористическое государство» | Ильхам Алиев поддержал президента Эрдогана

    • 23:06
    • 19
    • 0

    Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая

    • 16:30
    • 48
    • 0

    Сегодня мы поминаем всех, кто отдал свои жизни за освобождение древнего армянского города. Сегодня мы преклоняемся перед защитниками Арцаха, перед всеми нашими мучениками, павшими в развязанных против армянского народа войнах. Вечная им слава!

    • 15:53
    • 47
    • 0

    «Строгино» — «Красный»: кто ярче и красивее?

    • 15:34
    • 39
    • 0

    «Олимп-Долгопрудный» — «Динамо-2»: закрытие всех вопросов?

    • 13:45
    • 57
    • 0

    «Казанка» — «Зенит-2»: новая встреча. Теперь в ПФЛ

    • 12:41
    • 42
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65346
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60243
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58322
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53233
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48443
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42653
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41048
    • 0

    министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция

    • 23:53
    • 14
    • 0

    «Израиль - «террористическое государство» | Ильхам Алиев поддержал президента Эрдогана

    • 23:06
    • 19
    • 0

    Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 9-го мая

    • 16:30
    • 48
    • 0

    Сегодня мы поминаем всех, кто отдал свои жизни за освобождение древнего армянского города. Сегодня мы преклоняемся перед защитниками Арцаха, перед всеми нашими мучениками, павшими в развязанных против армянского народа войнах. Вечная им слава!

    • 15:53
    • 47
    • 0

    «Строгино» — «Красный»: кто ярче и красивее?

    • 15:34
    • 39
    • 0

    «Казанка» — «Зенит-2»: новая встреча. Теперь в ПФЛ

    • 12:41
    • 42
    • 0

    «Олимп-Долгопрудный» — «Динамо-2»: закрытие всех вопросов?

    • 13:45
    • 57
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА