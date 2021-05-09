﻿ министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция


 
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министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Алиева во лжи! | Карабах окупировала Турция

 Арцах окупировала Турция
Власти и Вооруженные силы Турции оказали всестороннюю поддержку Азербайджану в освобождении территорий, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с военнослужащими.
«Азербайджан — братская для Турции страна. Власти и ВС Турции оказали всякую поддержку в освобождении территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией 30 лет», — сказал Акар, слова которого приводит «Спутник» со ссылкой на агентство Haberler.
 
Этим заявлением министр национальной обороны Турции Хулуси Акар фактически обвинил Ильхам Алиева во лжи, который ранее перед телекамерами божился, что ему никто не нужен и это его заслуга в оккупации Республики Арцах. На самом деле без вмешательства Турции азербайджанские войска были бы разбиты в бегстве на подступах к Баку. Именно элитные войска Турции, войска специального назначения, военное управление и коммандование Турции обеспечило перелом в войне. Этому способствовала также ВВС Турции которые поставили в Карабах БПЛА Байрактар. Именно Турция произвела отбор террористов и наемников из Сиррии и Ливии перебросив их зону боевых действий в Нагорный Карабах.
 
Таким образом напряженность между кланом Алиевых и военным Генералитетом Турции растет в прогресивном измерении. Небольшую временную удачу в Арцахе он хотел присвоить, забыв кому должен за эту "ПОБЕДУ" в 2020 году.
 
Кстати об этом также заявил Президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с жителями Мартуни.
Армия обороны воевала против турецко-азербайджанских войск и террористов-наемников.


По его словам, только из Сирии в зону боевых действий Турция перебросила до 7 тысяч террористов-наемников. Кроме того управление азербайджанскими (так сказать) войсками полностью осуществлял турецкий генералитет, и турецкие же спецподразделения принимали участие в некоторых наступательных операциях.   
 
История показывает что Ильхам Алиев банальный лжец, трусс и военный преступник. За 44 дня войны он не смог завоевать Арцах, всего навсего в коалиции с Турцией, Израилем, Пакистаном смогли оккупировать небольшую часть Нагорно-Карабахской Республики при этом потеряв около 25000 молодых солдат, об 3000 погибших террористов мы не говорим. Напомним что три района были переданны Азербайджану без военных действий взамен безопасности и независимости Республики Арцах, о чем подписали заявления Алиев, Владими Путин и Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.

  Источник:FMG NEWS
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