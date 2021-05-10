Узбекско-французская Межправительственная комиссия и бизнес-форум пройдут 11 мая

Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провёл встречу с временным представителем в делах Франции в Республике Брисом Рокфёем. Рассмотрены темы организации 8-го совещания Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам между Францией и Узбекистаном, которое пройдёт 11 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.

Разработан презентабельный пакет двусторонних договоров, утверждение которых обеспечит осуществление крупных промышленных и социальных программ.

В ходе переговоров также были рассмотрены нынешнее положение многоплановых узбекско-французских взаимоотношений, необходимые меры по его развитию, а также вопросы, связанные с выполнением совместных проектов и инициатив.

Подчёркнуто, что в пределах МПК запланировано проведение Узбекско-Французского бизнес форума, проводимого вместе с Движением бизнесменов Франции «MEDEF International», в котором намечено участие свыше 50 представителей крупных французских компаний и банков, а также профминистерств, ведомств и частного бизнеса Узбекистана.