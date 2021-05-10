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Узбекско-французская Межправительственная комиссия и бизнес-форум пройдут 11 мая

  • 10.05.2021, 05:33,
  • В Мире + Европа
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Узбекско-французская Межправительственная комиссия и бизнес-форум пройдут 11 маяЗаместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провёл встречу с временным представителем в делах Франции в Республике Брисом Рокфёем. Рассмотрены темы организации 8-го совещания Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам между Францией и Узбекистаном, которое пройдёт 11 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.

Разработан презентабельный пакет двусторонних договоров, утверждение которых обеспечит осуществление крупных промышленных и социальных программ.

В ходе переговоров также были рассмотрены нынешнее положение многоплановых узбекско-французских взаимоотношений, необходимые меры по его развитию, а также вопросы, связанные с выполнением совместных проектов и инициатив.

Подчёркнуто, что в пределах МПК запланировано проведение Узбекско-Французского бизнес форума, проводимого вместе с Движением бизнесменов Франции «MEDEF International», в котором намечено участие свыше 50 представителей крупных французских компаний и банков, а также профминистерств, ведомств и частного бизнеса Узбекистана.


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