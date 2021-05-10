«Чеховские медведи» в очередной раз увезли кубок домой

8 мая состоялся финал Кубка России по гандболу на волейбольной арене «Динамо», где встретились команды СКИФ и «Чеховские медведи». Несмотря на упорную борьбу, спортсмены из Чехова, как обычно, остались непревзойдёнными лидерами российского гандбола, выиграв у краснодарцев со счётом 31:24.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В начале матча команды играли на равных. Но уже в середине первого тайма «Медведи» забрали инициативу, оставив соперников в роли отыгрывающейся стороны. Во втором тайме краснодарцы уже стабильно уступали шесть мячей.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Дмитрий Киселёв, правый полусредний ГК «Чеховские медведи»:

— Хорошо, что выиграли. Во втором тайме счёт позволял нам попробовать что-то новое, упирались именно на это. Поэтому, в конце игра вышла уже чуть легче, чем вчера.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

И, действительно, самой ожидаемой встречей был полуфинал, в котором «медведи» сражались с армейцами – одной из сильнейших российских гандбольных команд и, пожалуй, главным конкурентом чеховцев на внутренней арене. Игра получилась завораживающей: преимущество было на стороне и московских гандболистов, и чеховских. Но «Чеховские медведи» в конце второго тайма, как говорит Дмитрий Киселёв, «проявили характер, не опустили руки и сражались до конца, проигрывая по ходу матча пять мячей, которые мы смогли отыграть и забрать победу (30:29)».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

СКИФ, в свою очередь, может похвастаться прекрасной игрой вратарской линии – лучшим игроком команды в этом «Финале четырёх» стал Денис Заболотин.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Денис Заболотин, вратарь ГК СКИФ:

— «Чеховские медведи» — неоднократные чемпионы и кубка, и суперкубка страны. Сначала мы шли на равных. Потом уже соперник проявил себя – они оказались явно сильнее. Мы старались дать бой, но в этот раз не получилось

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В любом случае, финал вышел грандиозным. Конечно, Кубок России не был бы таким зрелищным без шоу, олицетворяющим стихии каждой команды – вода, земля, огонь и воздух.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Ну а завершилось всё церемонией награждения, где «Медведи» вновь стояли с главным трофеем.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Гандбол. Мужчины. Кубок России. «Финал четырёх». Финал.

«Чеховские медведи» (Чехов) – СКИФ (Краснодар) – 31:24 (16:11)

«Чеховские медведи»: Дмитрий Киселёв – 5 голов / 6 бросков, Тимофей Масленников – 4/4, Павел Андреев – 4/5, Сергей Марк Косоротов, Виктор Фурцев – по 4/6, Александр Котов – 4/9, Дмитрий Корнев – 3/4, Александр Ермаков – 1/1, Кирилл Котов – 1/2, Артем Кулак – 1/3, Марк Ларин, Александр Синицын – по 0/1, Роман Остащенко – 0/2.

Вратари: Артём Грушко (19 сейвов / 42 броска, 45%), Дмитрий Павленко (1/2, 50%).

СКИФ: Алексей Арчибасов – 4/6, Денис Афонин – 4/10, Савелий Шалабанов – 3/6, Чан Суан Вьет – 3/7, Денис Корякин, Максим Михалин – по 2/3, Сергей Иванов – 2/4, Алексей Баукин – 1/1, Никита Степанов – 1/2, Батыр Биданок, Дмитрий Свистунов – по 1/3, Илья Иванников, Игорь Михайличенко – по 0/1, Даниил Миронов.

Вратари: Денис Заболотин (10/32, 31%), Вадим Кондратенко (5/13, 38%);

Броски: 50 – 50.

Эффективность бросков: 62% – 48%.

Сейвы: 45% – 33%.

7-метровые: 4/5 – 4/7.

2-минутные удаления: 5 – 3.

Желтые карточки: 0 – 1.

8 мая. Москва, «Динамо» на ул. Василисы Кожиной. 1240 зрителей.

Текст: Софья Григорьева.

Фото: Наталья Бухарева.

Фотоальбом с матча за 3 место

Фотоальбом с финального матча