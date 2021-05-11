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Жозеп Боррель заявил о нежелании ЕС обострять отношения с Россией

  • 11.05.2021, 15:13,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Жозеп Боррель заявил о нежелании ЕС обострять отношения с РоссиейРуководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 10 мая заявил о нежелании стран-участников ЕС обострять взаимоотношения с Россией. По словам председателя дипломатии нужно дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будет рассмотрено сотрудничество с РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава дипломатии заявил о возможности того, что после саммита 25 мая его и Европейскую комиссию попросят проанализировать взаимоотношения с РФ, как и с Турцией. Но пока, в повестке заседания ЕС нет намерений продолжать обострение с высылкой дипломатов.

— Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией, — заявил Боррель на вопрос о планах ЕС на предложение Чехии выслать коллективно дипломатов Российской Федерации.

Напомним, что ранее Боррель заявил, что руководители министерства иностранных дел 27 государств-участников ЕС выразили на словах сплочённость с Чехией и Болгарией в сотрудничестве с Российской Федерацией.


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