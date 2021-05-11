Сироджиддин Мухриддин и Ван И пообщались в китайском Сиане

Новый раунд переговоров состоялся в китайском городе Сиан 11 мая между министрами иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и членом госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И. Основными темами обсуждения стали билатеральное сотрудничество в различных областях и направлениях, в том числе торгово-экономических, межпарламентских, инвестиционных, научно-технических связей, промышленности, энергетике, культуре и туризме. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Таджикистана.

Чиновники обсудили программу выполнения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, согласование подписания межправительственных договоров, графики встреч межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, а также политических консультаций.

Затронуты задачи по наращиванию взаимодействия двух стран в региональных и международных организаций, таких как ООН, ШОС, СВМДА. Отдельной темой обсуждения стало противодействие коронавирусу.

В конце встречи дипломаты утвердили Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и Китая на 2021–2022 годы.