Бердымухамедов распорядился о проведении мероприятий в честь 140-летия Ашхабада на высшем уровне

Руководитель туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 10 мая посредством видеоконференцсвязи провёл совещание с определёнными зампредами Кабмина для того, чтобы ознакомиться с подготовкой к проведению знаменательной даты – 140-летней годовщины столицы, а также строительством новых объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию. Туркменский лидер дал поручение провести все мероприятия, касающиеся юбилея, на высшем организационном уровне, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Заслушав отчёт о проведении мер, связанных с летним сезоном, глава государства поручил должностным лицам акцентировать внимание на организацию надлежащих детских зон отдыха, создать все нужные условия для полезного и интересного проведения времени, а также эффективного укрепления их здоровья.

Отдельное внимание было уделено необходимости возрождения в Туркменистане работ по организации эко-культуры. Учитывая данный фактор, президент заявил, что роль проводимой экологической акции, проходящей с 10 по 25 число с использованием велосипеда, очень важна для сохранения стабильности в природе государства. Было подчёркнуто, что в рамках акции кроме городских автобусов и такси другие автомобили ограничат своё движение.

Напоминаем, что ранее по просьбе хякимлика Ашхабада и общественных организаций на две недели были ограничены движения машин для обеспечения надёжной охраны окружающей среды.