Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН гуманитарно-социальную ситуацию в Карабахе

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян 10 мая провёл переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем. В ходе беседы официальные лица рассмотрели вопросы гуманитарной и социальной ситуации в Нагорном Карабахе после войны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны высоко оценили сотрудничество между Арменией и специализированными структурами ООН.

Айвазян представил результаты совместной работы со структурами ООН и подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа в Карабах представителей организации.

Кроме того, и. о. главы армянского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости срочного возвращения всех армянских военнопленных и гражданских лиц.

В ходе телефонного разговора исполняющий обязанности министра обсудил возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте Айвазян также подчеркнул роль сопредседателей в преодолении последствий войны.