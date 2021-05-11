Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов

Под свой личный контроль глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял ликвидацию последствий пожара и обеспечение жильём пострадавших, в посёлке Лесхоз города Риддер. Пожар охватил лесополосу и часть домов посёлка, затронув площадь более 283 гектаров. На месте происшествия находится специальная группа МЧС возглавляемая вице-министром Маратом Кульдиковым. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

По первичным данным, пожар начался 10 мая после полудня, с горения сухостоя. После чего, огонь перекинулся на дома и дополнительные строения посёлка, уничтожив 37 жилых домов и оставив без крова 83 человека. В настоящее время в больницу с ожогами доставлено двое мужчин. Одна женщина погибла.

Областным и городским правительством создан специальный штаб по координации пожаротушения и оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. В настоящее время часть пострадавших расположились у родственников, а часть в специально выделенных комнатах общежития.

Силами МЧС и службы лесной охраны пожар локализован. Производятся дополнительные мероприятия по установлению причины возгорания. В тушения принимали участие порядка 500 человек и 69 единиц техники, кроме того были использованы специальные пожарные вертолёты Ми-8.