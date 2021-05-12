«Зенит» взял уверенный старт в плей-офф Единой Лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге не успели отойти от первого плей-офф, как сразу начался второй. На этот раз – Единой лиги ВТБ. 11 мая на своём паркете «СИБУР Арены» петербуржцы принимали гостей с Урала – пермскую «Парму» и одержали уверенную победу в первом матче 86:66.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Несмотря на то, что стартовое вбрасывание осталось за гостями, и первые минуты встречи проходили под контролем «Пармы», счёт в матче открыли хозяева. Очень нетипичная десятиминутка выдалась для подопечных Хавьера Паскуаля. «Зенит» встречал своих соперников глубоко в своей зоне, позволял пермякам уверенно контролировать мяч перед трёхочковой зоной, но при этом не позволял бросать из выгодных позиций. Не раз игроки в белых майках теряли мяч как раз-таки из-за неудачных бросков по кольцу. Хозяева же этим пользовались, убегали в атаку и забивали привычные для себя мячи. Короткий обыгрыш в трёхсекундой зоне и лёгкий бросок «с кистей» точно в цель! В таком стиле и прошла первая четверть — счёт 20:18 в пользу команды «Зенит».



Во второй четверти хозяева преобразились и показали отличную игру в начале десятиминутки. «Зенит» всё дальше и дальше убегал от «Пармы», увеличивая своё преимущество. Правда, на долго оторваться не получилось… В какой-то момент команда сдала обороты, просела в своей зоне, и игрой, во всех смыслах, завладели пермяки. Мало того, им даже удалось повести в счёте и заставить петербуржцев изрядно понервничать. Правда, всё исправил тайм-аут, который вовремя взял Хавьер Паскуаль. Наверное, это был ключевой момент встречи, потому что именно после него «Зенит» стал похож на своего талисмана – льва! После него сине-бело-голубые по-львиному разобрались с «Пармой» в конце четверти. Перед большим перерывом хозяева уходили пусть и с не самым большим перевесом на табло, но уж точно с большой разницей сил внутри. 39:33 – «Зенит» впереди!



И эта разница была очень ощутима в начале третьей четверти. Со стороны сложилось такое чувство, что на паркет вышла только одна команда, и это был «Зенит». Гости совершенно точно провалили начало четверти. Главный тренер уральцев Казис Масквитис на послематчевой пресс-конференции сказал о том, что его команда удачно провела лишь первые 17 минут. После чего эмоции взяли верх, и его ребята начали играть по-другому.

Петербуржцы в течение всех десяти минут не переставали атаковать и использовать свои сильные стороны.

Проходы под кольцо габаритного центрового Тарика Блэка не давали покоя защитникам гостей. Американец по итогу встречи набрал 12 очков. А вот лидером по очкам в составе «Зенита» стал атакующий защитник Кевин Пангос. Канадец раз за разом покушался на кольцо «Пармы», как трёхочковыми бросками, так и двухочковыми. По итогу защитник стал самым результативным игроком встречи, сделав коллекцию из 17 очков, 8 передач и 3 подборов.



Четвертый период начинался при счёте 68:54 и был уже чистой формальностью. Было видно, что «Зенит» вышел играть не на полных оборотах, наигранное преимущество позволяло им это делать. Да и по всей видимости, уральцы сами понимали, что такое преимущество петербуржцы им не отдадут. Поэтому команды в основном атаковали малыми силами и пытались больше практиковаться в пробитии мячей из 3-х очковой зоны. К слову, у «Зенита» и это получалось лучше. Финальная сирена зафиксировала счёт 86:66. А Хавьер Паскуаль после игры сказал, что перестроиться после плей-офф Евролиги его команде было не просто. Однако эти 40 минут игроки отыграли чётко по плану, и теперь едут в Пермь завершить начатое.



Игра в Перми состоится только через 48 часов. У «Пармы» на своём паркете будет шанс зацепиться за эту серию и перевести её вновь в Санкт-Петербург. Что ж, интересная ожидает нас битва. Покажут ли пермяки свой уральский характер, узнаем совсем скоро.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Единая Лига ВТБ. 1/4 финала. Матч №1

«Зенит» Санкт-Петербург Россия – «Парма» Пермь Россия— 86:66 (20:18, 19:15, 29:21, 18:12)

«Зенит»: Пангос — 17, Блэк — 12, Холлинс — 11, Фридзон — 10, Томас — 10, Бэрон — 7, Трушкин — 6, Зубков — 6, Захаров — 5, Хвостов — 2.

«Парма»: Жукаускас — 15, Мейерис — 9, Савович — 8, Григорьев — 7, Ивлев — 7, Жмако — 7, Буланов — 6, Платунов — 5, Понитка — 2.

11 мая 2021 года. Санкт-Петербург. КСК «Сибур Арена». 3 061 зритель.

Текст: Влад Сиговатов.

Фото: Олег Бухарев и Наталья Бухарева.