И в противостоянии фармов сильнее оказался «Зенит»

В Черкизове на «Сапсан Арене» «Локомотив-Казанка» в матче 24-го тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» уступила питерскому «Зениту-2» с минимальным счётом 0:1.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Встречи команд из Москвы и Санкт-Петербурга, в каком бы формате они не проходили, всегда являются примечательными событиями. А тем более, что совсем недавно главные команды встречающихся в ПФЛ фармов, играли между собой в РПЛ. И как закончился тот матч, поклонникам «железнодорожников» лучше не напоминать. А вот «зенитовцам» ту чемпионскую победу всегда приятно вспомнить. Само собой разумеется, что «Казанка» и «Зенит-2», решая совсем другие задачи, выходили на поле, держа в голове тот результат. Плюс противостояние Владислава Радимова и Андрея Фёдорова, согласитесь, в любом случае будет любопытным. Правда, рулевой «Зенита-2» за излишнюю горячность в Твери получил пятиматчевую дисквалификацию и за игрой своих подопечных на «Сапсан Арене» наблюдал с трибуны. При этом Владислава Николаевича было слышно очень хорошо.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Начало матча было назначено на 13.00 и, конечно, большинство желающих в будний день не смогли в это время подъехать и поддержать хозяев. При этом питерский десант был на месте и хоть как-то разбавлял камерную атмосферу матча, который к тому же проходил при температуре свыше 20 градусов!

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В первом тайме обе команды старались действовать активно. В принципе, и Георгий Королёв («Зенит-2») и Илья Сухорученко («Казанка») почти всегда находились в игре. Однако, по-настоящему, острых моментов было всё-таки не очень много. И один их них пенальти в ворота хозяев в начале матча. Один из самых опытных в составе гостей Павел Долгов эту дуэль Сухорученко проиграл. Казалось бы, что «железнодорожники» должны были по всем известному футбольному закону наказать «зенитовцев». Однако этого так и не произошло.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Вязкая игра продолжилась и во втором тайме. А исход матча решил заменивший Долгова Станислав Крапухин. Его мяч так и остался единственным в этой игре.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

0:1 – «Зенит-2» обыграл «железнодорожников» и в формате фарм-клубов.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 24 тур.

«Локомотив-Казанка» Москва – «Зенит-2» Санкт-Петербург – 0:1 (0:0)

Гол: Крапухин, 83, 0:1.

Нереализованный пенальти: Долгов, 14 (вратарь).

11 мая 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 100 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

Фотоальбом с этого матча