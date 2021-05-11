﻿ И в противостоянии фармов сильнее оказался «Зенит» » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 08:16 – Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакции 
  • 11:02 – Россия заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией 
  • 13:30 – Россия и Армения подтвердили сохранение твердого настроя на укрепление союзнических отношений, выступающих важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе | МИД РОССИИ 
  • 12:16 – Президент Белоруссии: Оправданий безжалостному расстрелу невинных детей нет 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 20:25 – Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

И в противостоянии фармов сильнее оказался «Зенит»

  • 11.05.2021, 23:39,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Черкизове на «Сапсан Арене» «Локомотив-Казанка» в матче 24-го тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» уступила питерскому «Зениту-2» с минимальным счётом 0:1.





ФК Казанка-ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Встречи команд из Москвы и Санкт-Петербурга, в каком бы формате они не проходили, всегда являются примечательными событиями. А тем более, что совсем недавно главные команды встречающихся в ПФЛ фармов, играли между собой в РПЛ. И как закончился тот матч, поклонникам «железнодорожников» лучше не напоминать. А вот «зенитовцам» ту чемпионскую победу всегда приятно вспомнить. Само собой разумеется, что «Казанка» и «Зенит-2», решая совсем другие задачи, выходили на поле, держа в голове тот результат. Плюс противостояние Владислава Радимова и Андрея Фёдорова, согласитесь, в любом случае будет любопытным. Правда, рулевой «Зенита-2» за излишнюю горячность в Твери получил пятиматчевую дисквалификацию и за игрой своих подопечных на «Сапсан Арене» наблюдал с трибуны. При этом Владислава Николаевича было слышно очень хорошо. 





Владислав Радимов. ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Начало матча было назначено на 13.00 и, конечно, большинство желающих в будний день не смогли в это время подъехать и поддержать хозяев. При этом питерский десант был на месте и хоть как-то разбавлял камерную атмосферу матча, который к тому же проходил при температуре свыше 20 градусов!





ФК Казанка-ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




В первом тайме обе команды старались действовать активно. В принципе, и Георгий Королёв («Зенит-2») и Илья Сухорученко («Казанка») почти всегда находились в игре. Однако, по-настоящему, острых моментов было всё-таки не очень много. И один их них пенальти в ворота хозяев в начале матча. Один из самых опытных в составе гостей Павел Долгов эту дуэль Сухорученко проиграл. Казалось бы, что «железнодорожники» должны были по всем известному футбольному закону наказать «зенитовцев». Однако этого так и не произошло.





ФК Казанка-ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Вязкая игра продолжилась и во втором тайме. А исход матча решил заменивший Долгова Станислав Крапухин. Его мяч так и остался единственным в этой игре.





ФК Казанка-ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




0:1 – «Зенит-2» обыграл «железнодорожников» и в формате фарм-клубов.  





ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 24 тур.





 «Локомотив-Казанка» Москва – «Зенит-2» Санкт-Петербург – 0:1 (0:0)





Гол: Крапухин, 83, 0:1.





Нереализованный пенальти: Долгов, 14 (вратарь).    





11 мая 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 100 зрителей.                                  





Текст Антон Буялов.





Фото Наталья Бухарева.





Фотоальбом с этого матча


  •   Просмотров Сегодня: 17

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Строгино» — «Красный»: кто ярче и красивее?
    » «Казанка» — «Зенит-2»: новая встреча. Теперь в ПФЛ
    » «Олимп-Долгопрудный» — «Динамо-2»: закрытие всех вопросов?
    » Притормозит ли «Локомотив» мчащийся к чемпионству «Зенит»?
    » «Динамо-2» — «Чита»: в Химках всё будет предсказуемо?
    » «Зенит»-«Барселона»: в двух шагах от «Финала Четырёх»
    » Тренд сезона: финал «Динамо» — «Зенит»!
    » ЖФК «Локомотив» примет «Рязань-ВДВ» на «Сапсан Арене»
    » Богатыри из «Мурома» против «Казанки»
    » Россия – Словения: главный матч в отборе на Евро
    » Красные в Химках
    » Футболисты ЦСКА и «Зенита» сыграли вничью в восьмом туре премьер-лиги
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Белоруссии: Оправданий безжалостному расстрелу невинных детей нет

    • 12:16
    • 0
    • 0

    «Зенит» взял уверенный старт в плей-офф Единой Лиги ВТБ

    • 09:32
    • 16
    • 0

    Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакции

    • 08:16
    • 0
    • 0

    В столице Таджикистана появились очаги затопления

    • 08:12
    • 0
    • 0

    И в противостоянии фармов сильнее оказался «Зенит»

    • 23:39
    • 17
    • 0

    «Олимп-Долгопрудный» может заказывать себе путевую карту по ФНЛ

    • 22:08
    • 16
    • 0

    Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН гуманитарно-социальную ситуацию в Карабахе

    • 19:23
    • 63
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65399
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60297
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58478
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53271
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48480
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42693
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41085
    • 0

    В столице Таджикистана появились очаги затопления

    • 08:12
    • 0
    • 0

    Президент Белоруссии: Оправданий безжалостному расстрелу невинных детей нет

    • 12:16
    • 0
    • 0

    Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакции

    • 08:16
    • 0
    • 0

    И в противостоянии фармов сильнее оказался «Зенит»

    • 23:39
    • 17
    • 0

    «Олимп-Долгопрудный» может заказывать себе путевую карту по ФНЛ

    • 22:08
    • 16
    • 0

    «Зенит» взял уверенный старт в плей-офф Единой Лиги ВТБ

    • 09:32
    • 16
    • 0

    Для обеспечения доступности сахара и масла в Киргизии цены временно будет регулировать власть

    • 11:16
    • 34
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА