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Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакции

  • 12.05.2021, 08:16,
  • В Мире + Европа
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Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакцииТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 11 мая возглавил массовый велопробег, который был организован в Ашхабаде по случаю празднования 140-летия города. В спортивном мероприятии вместе с ним приняли участие чиновники, студенты, журналисты, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Свой путь Бердымухамедов начал с делового и культурного центра на юге столицы. Его путь пролегал по самым красивым дорогам города. Изначально президента сопровождал заместитель премьер-министра Шамухаммет Дурдылыев.

Госслужащий доложил лидеру страны о положении дел в области подготовки к празднованию 140-летия Ашхабада, а также о мерах, принятых в целях обеспечения экоблагополучия в столице. Заслушав отчёт, президент поручил уделить внимание озеленению парков и скверов.

По ходу прогулки на велосипеде к главе государства присоединились другие чиновники, в том числе депутаты, силовики, представители СМИ, учащиеся вузов, воспитанники Дворца детей-сирот. Финальным пунктом велосипедного пробега стала Главная площадь Туркменистана.

Напомним, что экоакция будет длиться с 10 по 25 мая. В эти дни движение транспорта ограничено.


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