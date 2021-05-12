Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в рамках экоакции

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 11 мая возглавил массовый велопробег, который был организован в Ашхабаде по случаю празднования 140-летия города. В спортивном мероприятии вместе с ним приняли участие чиновники, студенты, журналисты, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Свой путь Бердымухамедов начал с делового и культурного центра на юге столицы. Его путь пролегал по самым красивым дорогам города. Изначально президента сопровождал заместитель премьер-министра Шамухаммет Дурдылыев.

Госслужащий доложил лидеру страны о положении дел в области подготовки к празднованию 140-летия Ашхабада, а также о мерах, принятых в целях обеспечения экоблагополучия в столице. Заслушав отчёт, президент поручил уделить внимание озеленению парков и скверов.

По ходу прогулки на велосипеде к главе государства присоединились другие чиновники, в том числе депутаты, силовики, представители СМИ, учащиеся вузов, воспитанники Дворца детей-сирот. Финальным пунктом велосипедного пробега стала Главная площадь Туркменистана.

Напомним, что экоакция будет длиться с 10 по 25 мая. В эти дни движение транспорта ограничено.