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Президент Белоруссии: Оправданий безжалостному расстрелу невинных детей нет

  • 12.05.2021, 12:16,
  • Беларусь Россия Общественность
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии: Оправданий безжалостному расстрелу невинных детей нетГлава государства Беларусь Александр Лукашенко 11 мая выразил соболезнование президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову в связи с человеческими жертвами, случившихся в результате стихийного расстрела в среднем учебном заведении города Казань. Об этом передала пресс-служба белорусского лидера. 

Автор послания сообщил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о трагическом происшествии в одной из школ столицы Татарстана, которое привело смертям детей и их учителей. Нет никаких оправданий безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей в мирное время, подчеркнул президент.

Глава государства от имени народа своей страны и себя лично высказал искренние соболезнования семьям погибших учеников и педагогов, всем гражданам Татарстана, а также адресовал пожелания выдержки и скорого выздоровления пострадавшим в ужасной трагедии.

По сообщениям СМИ, стрельба в казанской гимназии № 175 началась в 11 мая в 09.20. Огонь по детям и их наставникам открыл бывший ученик заведения 19-летний Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан. В результате атаки погибли 9 человек, 7 детей и 2 учителей, более 20 человек получили ранения, в их числе 18 детей. Похороны погибших пройдут 12 мая в Казани, этот же день в республике объявлен всенародный траур.


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