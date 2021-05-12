В столице Таджикистана появились очаги затопления

Почти на всей территории Таджикистана были зафиксированы продолжительные дожди и грозы, которые стали причиной стихийного бедствия, унёсшего жизни людей и разрушившего десятки домов. Несколько очагов затопления появились и в городе Душанбе. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба комитета по ЧС республики.

Особо тяжёлая ситуация сложилась на дороге, ведущей к аэропорту, под мостом перед поворотом. В результате многие автомобилисты были вынуждены ждать спасателей.

Некоторые водители машин, несмотря на существующую угрозу, решили пересечь затопленный участок дороги, в результате они застряли там. Некоторые из них выбирались из грязевого озера вплавь.

В результате схода селей в Хатлонской области было разрушено 15 жилых домов, 10 мостов, многие километры дорог. Кроме того, природный инцидент привёл к 4 случаям летального исхода.

Лидер республики Эмомали Рахмон поручил премьеру Кохиру Расулзода создать комиссию для определения ущерба и ликвидации последствий стихийных бедствий.