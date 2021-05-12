﻿ Азербайджанские легионеры под руководством Расулзаде отличались жестокостью в карательных боях против Красной Армии, партизан в Украине, в Белоруссии..

Памятник азербайджанскому нацисту и фашисту, ближайшему соратнику Гитлера в городе Баку.

Цинизм официального Баку заключается в том, что он упорно замалчивает факт наличия в Азербайджане целого ряда памятников действительно сотрудничавшему с нацистами Мамеду Эмину Расулзаде, одному из основателей в 1918-1920г. первой Азербайджанской республики, а впоследствии одному из лидеров азербайджанской эмиграции.



Кстати еще в 2013г. Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании в 2014г. 130-летия Расулзаде. Напомню слова первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина: "Разница между Расулзаде и Нжде заключается в том, что в то время, как армян так и не удалось мобилизовать на борьбу против Советского Союза, Расулзаде это удалось сделать.



И азербайджанцы из нацистских коллаборационистских частей обороняли Берлин в 1945г. А сам г-н Расулзаде уберегся от того, чтобы попасть в советскую тюрьму, а потом сотрудничал с американцами в рамках Комитета борьбы за освобождение народов СССР, проживая в Турции”.



Во Второй Мировой войне, по разным данным, от 75 до 120 тысяч азербайджанцев воевали на стороне вермахта. Действовал отдельный азербайджанский легион, в формировании которого активно участвовал Расулзаде.



В Германии публиковалась официальная националистическая газета "Азербайджан”. Азербайджанские легионеры принимали участие в боях против Красной Армии, отличались в карательных операциях против партизан в Украине, в Белоруссии, при подавлении Варшавского восстания 1944г., а также отличились жестокой расправой над жителями русской станицы на Кубани, за что были награждены самыми высокими наградами. Нацистами, разумеется.