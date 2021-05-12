﻿ Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом

Армяно-грузинское партнерство - одна из важнейших гарантий
обеспечения стабильности в регионе, заявил и.о. премьер-министра Армении
Никол Пашинян в ходе совместного заявления с грузинским коллегой
Ираклием Гарибашвили.
12 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом.
"Развитие особенных добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую
роль во внешней политике Армении. Два наших народа связаны множеством
нитей. Наша вековая дружба, а также общие ценности демократии и
верховенства закона, составляют ту прочную основу, на которой зиждется
партнерство двух наших стран", - сказал он.
Пашинян отметил, что армянская община в Грузии, имеющая многовековую
историю, выступает тем мостом, который еще крепче связывает две страны.
"Мы имеем динамично развивающуюся широкую повестку сотрудничества,
которая включает в себя множество сфер. Сегодня с господином Гарибашвили
мы имели возможность продолжить установленный с правительством Грузии
конструктивный диалог", - сказал он.
И.о. премьера сообщил, что главы государств обратились к текущей
ситуации сотрудничества и перспективам развития в области транспорта,
энергетики, экономики и других важных сферах.
"Мы решили отныне в наших отношениях сделать еще больший акцент на
развитии торговли и экономических связей. С нашей стороны, в частности,
была отмечена важность более эффективного использования путей
регионального транспортного сообщения и развития транзитного
потенциала", - сказал он.
По словам Пашиняна, в ходе встречи был отмечен потенциал сотрудничества
между странами в сфере высоких технологий и необходимость его
использования, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования,
науки и культуры.
"Мы обменялись мнениями о шагах, сделанных в направлении борьбы против
пандемии коронавируса в наших странах. С моим грузинским коллегой мы
обратились также к вопросам региональной безопасности. Для нас
несомненно, что армяно-грузинское партнерство в нашем регионе - одно из
важнейших гарантий обеспечения стабильности", - сказал он.
Обращаясь к региональным проблемам, Пашинян выразил уверенность, что
карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование под
патронатомм сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основании
предложенных ими принципов.
Источник:FMG NEWS
Просмотров Сегодня: 27
Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
FMG.NEWS | Сервер Срочных Новостей | Это оперативная лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное для наших читателей. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики, Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Кухни и Красоты"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie