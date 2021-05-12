﻿ Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом


 
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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом

 
 
Армяно-грузинское партнерство - одна из важнейших гарантий обеспечения стабильности в регионе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе совместного заявления с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

12 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом.

"Развитие особенных добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую роль во внешней политике Армении. Два наших народа связаны множеством нитей. Наша вековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона, составляют ту прочную основу, на которой зиждется партнерство двух наших стран", - сказал он.

Пашинян отметил, что армянская община в Грузии, имеющая многовековую историю, выступает тем мостом, который еще крепче связывает две страны.
 


"Мы имеем динамично развивающуюся широкую повестку сотрудничества, которая включает в себя множество сфер. Сегодня с господином Гарибашвили мы имели возможность продолжить установленный с правительством Грузии конструктивный диалог", - сказал он.

И.о. премьера сообщил, что главы государств обратились к текущей ситуации сотрудничества и перспективам развития в области транспорта, энергетики, экономики и других важных сферах.

"Мы решили отныне в наших отношениях сделать еще больший акцент на развитии торговли и экономических связей. С нашей стороны, в частности, была отмечена важность более эффективного использования путей регионального транспортного сообщения и развития транзитного потенциала", - сказал он.

По словам Пашиняна, в ходе встречи был отмечен потенциал сотрудничества между странами в сфере высоких технологий и необходимость его использования, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры.
 
Развитие особенных добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую роль во внешней политике Армении

"Мы обменялись мнениями о шагах, сделанных в направлении борьбы против пандемии коронавируса в наших странах. С моим грузинским коллегой мы обратились также к вопросам региональной безопасности. Для нас несомненно, что армяно-грузинское партнерство в нашем регионе - одно из важнейших гарантий обеспечения стабильности", - сказал он.

Обращаясь к региональным проблемам, Пашинян выразил уверенность, что карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование под патронатомм сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основании предложенных ими принципов.
 
 


  Источник:FMG NEWS
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