Минздрав Украины спрогнозировал четвёртую волну коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 11 мая провёл пресс-конференцию, в рамках которой предупредил граждан о высокой вероятности начала четвёртой волны коронавируса в стране. Он отметил, что сейчас не время расхолаживаться, сообщает пресс-служба минздрава.

Степанов подчеркнул, что хоть страна и смогла преодолеть третью волну коронавирусной инфекции, расслабляться нельзя. По его словам, впереди государство ждёт очередная битва с ковидом. Чиновник подчеркнул, что местные власти сделают всё возможное для того, чтобы удар не был таким жёстким.

В рамках брифинга министр также заявил, что в страну может проникнуть индийский штамм коронавируса, который опаснее и агрессивнее южноафриканского и британского.

Степанов заострил внимание на том, что количество новых случаев заражения в государстве значительно снизилось.

Напомним, что, по состоянию на 11 мая, в Украине в общем было зарегистрировано около 2,18 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. Число смертей от сопутствующей болезни составило 48 419 человек.