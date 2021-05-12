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Минздрав Украины спрогнозировал четвёртую волну коронавируса

  • 12.05.2021, 18:24,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Минздрав Украины спрогнозировал четвёртую волну коронавирусаМинистр здравоохранения Украины Максим Степанов 11 мая провёл пресс-конференцию, в рамках которой предупредил граждан о высокой вероятности начала четвёртой волны коронавируса в стране. Он отметил, что сейчас не время расхолаживаться, сообщает пресс-служба минздрава.

Степанов подчеркнул, что хоть страна и смогла преодолеть третью волну коронавирусной инфекции, расслабляться нельзя. По его словам, впереди государство ждёт очередная битва с ковидом. Чиновник подчеркнул, что местные власти сделают всё возможное для того, чтобы удар не был таким жёстким.

В рамках брифинга министр также заявил, что в страну может проникнуть индийский штамм коронавируса, который опаснее и агрессивнее южноафриканского и британского.

Степанов заострил внимание на том, что количество новых случаев заражения в государстве значительно снизилось.

Напомним, что, по состоянию на 11 мая, в Украине в общем было зарегистрировано около 2,18 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. Число смертей от сопутствующей болезни составило 48 419 человек.


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