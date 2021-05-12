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К юбилею Независимости в Казахстане появится крупнейший горно-обогатительный комбинат

К юбилею Независимости в Казахстане появится крупнейший горно-обогатительный комбинатПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая встретился с председателем совета директоров группы «KAZ Minerals» Олегом Новачуком. В рамках встречи бизнесмен представил информацию о темпах возведения второй очереди инновационного горно-обогатительного комбината в Актогае. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На новом производственном объекте будут внедрены новейшие технологии и цифровые методики, целевым назначением которых является выведение Актогайской промзоны в ряд крупнейших мировых производителей медного концентрата.

В ходе аудиенции отмечалось, что инвестиционная составляющая проекта оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. В ближайшем будущем этот гигант горно-обогатительной индустрии позволит трудоустроить 1200 человек. В инфраструктуру объекта также будет включено создание удобных условий труда, жилых территорий, организация питания и качественного досуга.

Глава государства поставил перед «KAZ Minerals» задачи завершить строительные и пусконаладочные работы комбината к юбилею Независимости Республики Казахстан. Руководитель компании заверил президента, что в их первоочередные планы входит в максимально сжатые сроки вывести объект на проектную мощность и, следовательно, выполнить высокое поручение.


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