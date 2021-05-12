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«Химки» — «Локомотив-Кубань»: затянется ли серия?

  • 12.05.2021, 23:01,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

13 мая подмосковные «Химки» и краснодарский «Локомотив-Кубань» проведут второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Пока впереди южане.



БК Химки. Андрей Мальцев
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В первом матче краснодарцы одолели подмосковных баскетболистов со счётом 89:80.





Естественно, что в этом плей-офф от «Химок» уже никто чудес не ждёт. Но, наверное, самим баскетболистам и их наставнику Андрею Мальцеву от этого факта даже проще – появляется чувство раскрепощения, а это большой плюс. Нельзя сказать, что и «Локомотив-Кубань» блистал в этом сезоне, но всё же подопечные Евгения Пашутина играли стабильнее. И по праву считаются фаворитом в этой паре.





БК Химки-БК Локомотив-Кубань
Фото: БК Химки




Прогноз – 80:86.





Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Четвертьфинал. Второй матч.





«Химки» Московская область – «Локомотив-Кубань» Краснодар





13 мая 2021 года. Химки. Баскетбольный центр Московской области. 19.30.





Счёт в серии 0:1.





Первый матч 80:89.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев и БК Химки.


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