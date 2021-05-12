«Химки» — «Локомотив-Кубань»: затянется ли серия?

13 мая подмосковные «Химки» и краснодарский «Локомотив-Кубань» проведут второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. Пока впереди южане.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В первом матче краснодарцы одолели подмосковных баскетболистов со счётом 89:80.

Естественно, что в этом плей-офф от «Химок» уже никто чудес не ждёт. Но, наверное, самим баскетболистам и их наставнику Андрею Мальцеву от этого факта даже проще – появляется чувство раскрепощения, а это большой плюс. Нельзя сказать, что и «Локомотив-Кубань» блистал в этом сезоне, но всё же подопечные Евгения Пашутина играли стабильнее. И по праву считаются фаворитом в этой паре.

Фото: БК Химки

Прогноз – 80:86.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Четвертьфинал. Второй матч.

«Химки» Московская область – «Локомотив-Кубань» Краснодар

13 мая 2021 года. Химки. Баскетбольный центр Московской области. 19.30.

Счёт в серии 0:1.

Первый матч 80:89.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и БК Химки.