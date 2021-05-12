ЦСКА начал плей-офф с убедительной победы

11 мая ПБК ЦСКА в первом четвертьфинальном матче плей-офф Единой Лиги ВТБ разгромил у себя дома БК «Нижний Новгород» 84:59 и повёл в это короткой серии. Самым результативными у ЦСКА стали Йоханнес Фогтманн и Никита Курбанов (13 очков), у гостей — Сергей Торопов (12 очков).

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Димитрис Итудис, конечно, большой мастер. В концовке сезона он, несмотря на все сложности, а их у «армейцев» было очень и очень много, сумел подвести свою команду к главным матчам практически в оптимальной форме. Вы спросите у тех, кто был на играх ЦСКА с «Фенербахче», речь, конечно, идёт о московских поединках. Все мы тогда увидели прежних красно-синих. Да, у «Фенера» были проблемы с составом. Но у кого их нет в этом сумасшедшем пандемийном сезоне, интересно, какое слово придумают, когда весь прогрессивный мир будет бороться с глобальным потеплением, и что нам ещё предстоит пережить, сейчас не скажет никто. Но факт остаётся фактом – ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги в двадцатый раз.

На этом фоне четвертьфинальный барьер в лице «Нижнего Новгорода» не выглядит для «армейцев» непреодолимым препятствием. Но в этом-то и заключалась главная опасность для хозяев – недооценка. Плюс волжане под руководством Зорана Лукича сами по себе отнюдь не подарок, что «Нижний Новгород» и показал 25 апреля в заключительном матче «регулярке» здесь же в УСК ЦСКА, когда хозяева взяли верх с преимуществом всего в одно очко!

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

А если учесть, что за волжан играют Андрей Воронцевич, Иван Стребков, Антон Астапкович, Евгений Бабурин, Александр Ганькевич и примкнувшие к ним крепкие легионеры Кейси Шеперд, Люк Петрасек и Александре Гаврилович, то стало ясно, что лёгкой прогулки у ЦСКА не будет.

Однако в первой игре гостей хватило только на двадцать минут. Всё-таки без легионеров, или почти без них, быть конкурентоспособными нашим командам очень сложно. А в этой игре за волжан играл, можно сказать, только Кейси Шеперд. Конечно, Торопов, Бабурин, Комолов, Воронцевич, Астапкович, Стребков бились изо всех сил. И после двадцати минут игры счёт был даже в пользу гостей – 38:37.

Однако затем на паркете была всего одна команда – ЦСКА. Лундберг, Шенгелия, Ухов, Хэкетт, Эрик, Клайберн, Фогтманн, Курбанов и Антонов буквально смяли чёрно-белых. В общем, красно-синие потратили на эту победу ровно столько сил, сколько им было необходимо. Теперь должно случиться чудо, чтобы серия вернулась в Москву.

84:59 – ЦСКА начал плей-офф по-чемпионски.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Четвертьфинал. Первый матч.

ЦСКА – «Нижний Новгород» — 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11)

ЦСКА: Ухов (6 + 5 пд + 2 пх), Хэкетт (8 + 2 гп + 4 ф), Шенгелия (10 + 3 пд + 4 ф), Курбанов (13 + 4 пд + 2 пх), Эрик (4 + 4 пд) – старт; Лундберг (14 + 3 гп + 4 пх), Хоменко (0), Антонов (5 + 4 пд), Фогтманн (13 + 10 пд + 5 гп + 2 бш), Кочергин (0), Клайберн (11 + 2 пх), Лопатин (0).

«Нижний Новгород«: Астапкович (5 + 5 пд + 3 гп + 5 пт), Стребков (5 + 2 гп + 3 пт), Торопов (12 + 4 пд + 2 пх), Воронцевич (4 + 5 пд + 3 гп + 2 пх), Бабурин (9 + 3 пд + 2 гп + 5 ф) – старт; Шеперд (9 + 3 пд + 2 гп + 5 пт), Комолов (9 + 5 пд), Чадов (6), Гонтарь (н/в), Петрасек (н/в), Герасимов (5 пд), Гаврилович (0).

11 мая 2021 года. Москва. УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского. 1 236 зрителей.

Счёт в серии 1:0.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.