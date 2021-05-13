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Украина восстановит способности ВМС в течение 2-3 лет

  • 13.05.2021, 15:24,
  • В Мире + Европа Украина
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Украина восстановит способности ВМС в течение 2-3 летМинистр обороны Украины Андрей Таран 12 мая принял участие в форуме «Украина 30. Безопасность страны». Он заявил, что государство планирует значительно восстановить возможности военно-морских сил в течение 2-3 лет, сообщает пресс-служба госведомства.

Таран отметил, что он поставил соответствующую цель в самом начале пребывания на посту министра обороны. Чиновник подчеркнул, что он приложит максимум усилий для эффективного развития оборонного потенциала Украины.

Госслужащий также добавил, что военные силы уже сегодня способны дать адекватный ответ угрозам внешней вооружённой агрессии. Он заявил, что министерство тщательно следит за ситуацией в Беларуси и готовит план в случае создания группировки ВС, которая может быть применена через республику.

Затронув тему вступления Украины в НАТО, Таран отметил, что страна уже мыслит по-натовски. По его словам, оборонное планирование в стране создаст необходимые условия для восстановления территориальной целостности государства, а превентивные, ассиметричные и косвенные действия, минуя тотальную милитаризацию, помогут предотвратить эскалацию существующих вооружённых конфликтов.


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