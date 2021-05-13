Михаил Мишустин отметил успехи в области образования за прошлый год

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 мая этого года выступил в Госдуме с Ежегодным отчётом Правительства страны об итогах работы за прошлый 2020 год. Отмечено, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина в 2020 году в вузах было создано ещё 12 тыс. бюджетных мест и их число было повышено в 2 раза по специальностям цифровой экономики, передаёт пресс-служба правительства.

— В условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции поддержали вузы и научные организации. В целом направили на это почти 21 млрд рублей, — заявил председатель.

По мнению Мишустина, для разработки сильной высшей школы требуется огромная научная основа и удобная обстановка для пребывания и обучения. Так, в прошедшем году на преобразование приборной базы было выделено 13 млрд рублей. Получили субсидии свыше 200 организаций, включая впервые – университеты.

Отдельное внимание уделено и преобразованию материально-химическому обеспечению вузов.

— На эти цели направили около 18 млрд рублей. Большая часть из них пошла в регионы. Такую поддержку получили почти 400 вузов в 82 регионах страны, — сказал премьер-министр.

Также, на инвестирование высшего образования за счёт государственного капитала в 2021 году будет выделено свыше 540 млрд рублей, объём которого каждый год будет возрастать.