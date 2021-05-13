Президенты Узбекистана и Турции передали друг другу поздравления с Рамазан хайит

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая переговорил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечена особая роль праздника Рамазана хайита для всех мусульман и выражены искренние пожелания мира, благополучия и процветания двум народам, сообщает пресс-служба президента.

Лидерами отмечено стабильное продвижение многоплановых взаимоотношений в трудных обстоятельствах пандемии коронавирусной инфекции. С начала 2021 года товарообмен государств возрос на 40%, разработано 164 новых совместных промышленностей, налаживается сотрудничество между регионами. В Самарканде начало действовать консульство Турции. Организованы культурно-гуманитарные проекты, в том числе в отрасли образования, кинематографии и спорта.

Президенты заявили, что испытывают беспокойство из-за эскалации ситуации в Восточном Иерусалиме. Отмечено, что палестинско-израильские проблематики должны решаться мирным путём соответствуя нормам интернационального права и на основе ранее одобренных резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, обсуждён ход выполнения проектов в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма, транспорта, здравоохранения и другие.