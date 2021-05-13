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Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере ITВ рамках рабочего визита 12 мая премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению была проведена встреча на высшем уровне. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил со своим коллегой вопросы укрепления отношений в области IT технологий и сотрудничества в других сферах жизнедеятельности стран. Подчёркнуто, что коронавирус и война в Карабахе создали огромные проблемы всему региону, а также нет возможности провести мирные переговоры, сообщает официальный веб-сайт Пашиняна.

- Мы решили сделать ещё больший упор на расширение торгово-экономического сотрудничества. В особенности, была отмечена необходимость более эффективного использования региональных транспортных коммуникаций, а также подчёркнута важность укрепления транзитного потенциала.

Кроме того, касательно региональных проблем, политики заявили, что карабахский конфликт в скором времени должен быть окончательно решён в рамках процесса под покровительством сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе предложенных ими концепций.

- Устойчивость и демократическое развитие Армении являются крайне важными для нашей страны и всего региона. Мы убедились в том, что внеочередные парламентские выборы пройдут открыто и честно, и народ армянской республики ещё раз покажет всему миру свою приверженность принципам демократии, – подчеркнул в своём выступлении Гарибашвили.


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