Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

В рамках рабочего визита 12 мая премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению была проведена встреча на высшем уровне. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил со своим коллегой вопросы укрепления отношений в области IT технологий и сотрудничества в других сферах жизнедеятельности стран. Подчёркнуто, что коронавирус и война в Карабахе создали огромные проблемы всему региону, а также нет возможности провести мирные переговоры, сообщает официальный веб-сайт Пашиняна.

- Мы решили сделать ещё больший упор на расширение торгово-экономического сотрудничества. В особенности, была отмечена необходимость более эффективного использования региональных транспортных коммуникаций, а также подчёркнута важность укрепления транзитного потенциала.

Кроме того, касательно региональных проблем, политики заявили, что карабахский конфликт в скором времени должен быть окончательно решён в рамках процесса под покровительством сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе предложенных ими концепций.