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Прагматизм «Локо» затмил красоту «Крыльев»

  • 13.05.2021, 18:10,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

12 мая в Нижнем Новгороде состоялся финал Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021, в котором московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Таким образом «железнодорожники» завоевали свой девятый Кубок России.



ФК Локомотив. Кубок России. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Локомотив» — кубковая команда, что она доказывала и доказывает своими результатами. И если во времена Советского Союза у «железнодорожников» было две победы в Кубке страны: в 1936 и в 1957 годах, то Кубком России «Локо» владел уже восемь раз, становясь его обладателем в сезонах 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17, 2018/19. В новейшей российской истории только финал 1997/98 годов не принёс красно-зелёным трофея. Тогда на стадионе «Лужники» сильнее был московский «Спартак».





ФК Локомотив-ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Что касается самарских «Крыльев Советов», то волжане в розыгрышах Кубка СССР доходили до финалов в 1953 (тогда команда носила название «Зенит» (Куйбышев) и уступила 0:1 московскому «Динамо») и в 1964 (уже под именем «Крылья Советов» команда проиграла киевскому «Динамо») годах, но до заветного трофея так и не добирались. В новейшей российской истории самарцы доходили до финала лишь раз. Произошло это в сезоне 2003/04, когда «Крылья» уступили на московском стадионе «Локомотив» грозненскому «Тереку».





ФК Локомотив-ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Так что для «Крыльев Советов», совсем недавно досрочно вернувшихся в Тинькофф РПЛ, это был очередной шанс впервые в истории клуба привести заветный кубок в Самару и ворваться в групповой этап Лиги Европы УЕФА, а для «железнодорожников» победа в Нижнем Новгороде должна была закрепить их статус «кубковой команды», которая уступает в финале лишь в исключительных случаях.





ФК Локомотив-ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В 2021 году «Локомотив» проиграл только один матч. Правда, поражение 1:6 в «золотом» для «Зенита» матче стало слишком чувствительным и значительно понизило шансы «железнодорожников» на попадание в отборочный этап Лиги Чемпионов УЕФА. Теперь «Локо» нужно не только самим побеждать екатеринбургский «Урал» на родной для себя «РЖД Арене» в заключительном туре Тинькофф РПЛ, но и надеяться на поражение столичного «Спартака» в Грозном от местного «Ахмата».





Иван Ломаев. ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Но это будет 16 мая, а 12 мая на арене «Нижний Новгород» более 20000 болельщиков в погожий тёплый вечер ждали борьбы за победу в розыгрыше Бетсити Кубка России между одним из лидеров высшего дивизиона российского футбола «Локомотива» и «Крыльев Советов», которые демонстрируют яркую комбинационную игру, а их нападающий Иван Сергеев уже побил рекорд ФНЛ, забив за сезон 40 мячей.





ФК Локомотив-ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Стоит отметить, что самарцы начали в высоком темпе, взяв инициативу в свои руки. Несколько удивило, что «Локо» согласился действовать «вторым номером». Сомневаюсь, что Марко Николич давал своим подопечным такую установку на матч. «Крылья Советов» в первые 10 минут активно создавали опасные моменты у ворот москвичей. Прекрасные моменты были у Рикарду Алвеша, Ивана Сергеева и Владислава Сарвели. Но, как часто бывает в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе: после ошибки в верховой борьбе Мехди Зеффана Франсуа Камано одним касание преобразовал дальнюю передачу Максима Мухина в забитый гол на 15-й минуте встречи. 1:0.





ФК Локомотив-ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Такое развитие событий на поле стадиона «Нижний Новгород» нисколько не смутило подопечных Игоря Осинькина. Волжане продолжили активно комбинировать на подступах к штрафной «Локо», действуя красиво и смело, и уже через 7 минут сравняли счёт в матче. Гол получился на загляденье. Пересматривать комбинацию с участием Ивана Сергеева, Дениса Якубы и Владислава Сарвели, в результате которой последний поразил ворота Маринато Гилерме, одно сплошное удовольствие: стеночки, забегание, пас пяткой, прострел иудар в одно касание. Одним словом — «кружева» и пиршество для футбольных эстетов. 1:1.





ПФК Крылья Советов. Владислав Сарвели
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Мало того, «Крылья» на этом не собирались останавливаться и в концовке тайма могли выйти вперёд, когда вышедший на замену вместо получившего травму Дениса Якубы Максим Витюгов после передачи с фланга Юрия Горшкова обвёл финтом Дмитрия Баринова и пробил в дальний угол ворот «Локомотива». От неминуемого гола «железнодорожников» спас Маринато Гилерме, который отбил мяч и тот от штанги отлетел в поле.





ФК Локомотив. Кубок России. Фёдор Смолов и Франсуа Камано
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Второй тайм на самарцев начался неудачно: капитан волжан Сергей Божин завалил в штрафной площади Фёдора Смолова и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. 2:1.





ФК Локомотив. Кубок России
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




А дальше «железнодорожники» действовали предельно прагматично, стараясь не подпускать самарцев к своим воротам. Тем не менее, «Крылья» могли не раз сравнять счёт. Иван Сергеев имел шансы для гола. Так было после подачи углового, когда его удар головой не достиг цели — мяч разминулся со стойкой ворот в считанных сантиметрах. Ну а все вопросы в матче снял 84-й минуте гол Мурило. Случилось это после навеса с углового — вышедший на замену бразилец опередил всех и послал мяч головой в сетку ворот Ивана Ломаева. 3:1.





Иван Сергеев. ПФК Крылья Советов
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




До конца матча осталось ещё 6 минут основного времени и несколько минут, которые непременно должен был добавить к игре арбитр встречи Сергей Иванов, и «Крылья» очень старались сохранить интригу до финального свистка. Но Ивану Сергееву удача в этот вечер явно не сопутствовала. В который раз он не смог поразить ворота «Локо», не попав в полупустые ворота из пределов штрафной — мяч улетел выше перекладины к болельщикам «железнодорожников», которые уже праздновали победу, вывесив баннер «Забрали своё».





ФК Локомотив. Кубок России
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Локомотив» заслуженно завоевал свой очередной трофей, Франсуа Камано в четырьмя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Бетсити Кубок России 2020/2021, а Фёдор Смолов был признан лучшим игроком финального матча.





Марко Николич. ФК Локомотив. Кубок России
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Футбол. Бетсити Кубок России по футболу 2020/2021. Финал.





«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 3:1 (1:1)





Голы: Камано, 15 (1:0). Сарвели, 22 (1:1). Смолов, 48 — с пенальти (2:1). Мурило, 84 (3:1).





«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука (Мурило, 76), Рыбус, Баринов (Куликов, 46), Крыховяк, Мухин (Магкеев, 67), Жемалетдинов (Миранчук, 75), Камано, Смолов (Эдер, 87).





«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Солдатенков, Божин (Чернов, 90+2), Горшков, Рикарду Алвеш, Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Ежов (Ефремов, 90+2), Сергеев, Сарвели (Голенков, 79).





Предупреждения: Якуба, 17. Пабло, 51. Камано, 64. Рыбчинский, 90.





Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).





VAR: Казарцев (Санкт-Петербург). AVAR: Аверьянов (Москва).





12 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.



Фотоальбом с этого матча


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