﻿ Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху


 
  • 20:25 – Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган 
  • 12:34 – Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху 
  • 23:03 – Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT 
  • 20:25 – Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 20:25 – Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

 Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху
Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху напомнил туркам о совершенном ими Геноциде армян.

"Всем турецким ботам, которые читают меня здесь - короткий урок истории. Вы не родом из Анатолии, вы прибыли из Средней Азии и совершили геноцид местного греческого христианского населения. Стамбул на самом деле Константинополь, и вы его незаконно оккупировали.
 
Вы также совершили геноцид армян. В настоящее время вы незаконно оккупируете Северный Кипр, Северную Сирию и Курдистан. Вашей страной управляет диктатор, который хочет снова оккупировать и угнетать арабский мир, как во времена Османской империи", - написал Яир в своем микроблоге в Twitter.

О Геноциде армян

Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада в вопросе армянского геноцида.

Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай, примеру которого последовали Кипр, Россия, Греция, Канада, палата депутатов Италии, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, президент Джо Байден, 49 штатов и обе палаты Конгресса США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 84

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Чехия признала Геноцид армян.
    » Мэр Пасадены опубликовал прокламацию о Геноциде армян
    » Перед Белым домом прошла акция зажжения свечей
    » Парламент Италии признал Геноцид армян в Османской империи
    » В штате Колорадо апрель объявлен Месяцем информирования о Геноциде армян
    » Турция несет ответственность за Геноцид армян | Сын премьер-министра Израиля
    » Президент Ливана почтил память жертв Геноцида армян
    » Еще один испанский город признал Геноцид армян
    » Чехия признала Геноцид Армян 1915 года
    » Олланд: Франция продолжит работу по распространению сведений о Геноциде армян
    » Парламент Дании принял резолюцию о Геноциде армян
    » Премьер-министр Армении: Турция должна признать геноцид армян 1915 года
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

    • 20:25
    • 39
    • 0

    Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

    • 12:34
    • 84
    • 0

    Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

    • 23:03
    • 84
    • 0

    Прагматизм «Локо» затмил красоту «Крыльев»

    • 18:10
    • 137
    • 0

    Михаил Мишустин отметил успехи в области образования за прошлый год

    • 15:30
    • 108
    • 0

    Украина восстановит способности ВМС в течение 2-3 лет

    • 15:24
    • 123
    • 0

    Санду обсудила возврат денег Филата с министром по делам еврососедства Великобритании

    • 15:15
    • 81
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65472
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60347
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58667
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53320
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48523
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42741
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41128
    • 0

    Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

    • 20:25
    • 39
    • 0

    Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

    • 12:34
    • 84
    • 0

    Прагматизм «Локо» затмил красоту «Крыльев»

    • 18:10
    • 137
    • 0

    Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

    • 23:03
    • 84
    • 0

    Санду обсудила возврат денег Филата с министром по делам еврососедства Великобритании

    • 15:15
    • 81
    • 0

    Михаил Мишустин отметил успехи в области образования за прошлый год

    • 15:30
    • 108
    • 0

    Кабмин Казахстана зафиксировал устойчивый прогресс в экономике

    • 08:31
    • 82
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА