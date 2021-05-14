﻿ Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху напомнил туркам о совершенном ими Геноциде армян.



"Всем турецким ботам, которые читают меня здесь - короткий урок истории. Вы не родом из Анатолии, вы прибыли из Средней Азии и совершили геноцид местного греческого христианского населения. Стамбул на самом деле Константинополь, и вы его незаконно оккупировали.

Вы также совершили геноцид армян. В настоящее время вы незаконно оккупируете Северный Кипр, Северную Сирию и Курдистан. Вашей страной управляет диктатор, который хочет снова оккупировать и угнетать арабский мир, как во времена Османской империи", - написал Яир в своем микроблоге в Twitter.



О Геноциде армян



Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада в вопросе армянского геноцида.



Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай, примеру которого последовали Кипр, Россия, Греция, Канада, палата депутатов Италии, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, президент Джо Байден, 49 штатов и обе палаты Конгресса США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей