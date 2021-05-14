﻿ "Азербайджанские ВС ворвались на армянскую территорию. Они должны немедленно отступить" | Президент Франции





Президент Франции Эмануэль Макрон написал пост на армянском языке."Азербайджанские ВС ворвались на армянскую территорию. Они должны немедленно отступить", - написал Макрон на своей странице в Facebook.Он еще раз выразил солидарность Франции с армянским народом.В ночь на пятницу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Макроном по инициативе французской стороны. Президент Франции выразил поддержку властям Армении и армянскому народу в деле мирного урегулировании вопроса. Макрон подтвердил приверженность Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении.12 и 13 мая в приграничных с Азербайджаном районах Армении - в Сюникской области (Горис, Сисиан) и Гегаркунике (Варденис, Шоржа) наблюдается напряженная ситуация - азербайджанские военнослужащие незаконно пересекли границу с Арменией и продвинулись вперед.Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Сюнике близ Черного озера (Сев лич) около 200 азербайджанских военных продвинулись на 3-3,5 км в сторону населенного пункта Веришен близ Гориса.В тот же день Минобороны Армении заявило, что утром 12 мая азербайджанские военные якобы с целью "корректировки границ" попытались провести некоторые работы на одном из приграничных участков Сюника, но после мер, предпринятых армянскими ВС, прекратили эти работы. С участием российского миротворческого контингента ведутся переговоры по урегулированию ситуации. В армянском оборонном ведомстве и СНБ РА также опровергли информацию о перестрелке в направлении Ишханасара.13 мая армянское оборонное ведомство сообщило об очередной провокации ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении - попытке обеспечить позиционное продвижение на приграничных участках Вардениса и Сисиана. Во избежание непредсказуемого развития событий Минобороны Армении потребовало от ВС Азербайджана немедленно вернуться на исходные позиции и воздержаться от посягательств на суверенную территорию Армении.13-го мая постоянный и полномочный представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов на заседании Постоянного совета ОДКБ подчеркнул, что в случае, если подразделения ВС Азербайджана как можно быстрее и в разумные сроки не отступят с территории Армении, вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации ложится на азербайджанскую сторону. Позже в тот же день ОДКБ выступил с комментарием, в котором отмечается, что "по мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ".