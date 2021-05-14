﻿ "Азербайджанские ВС ворвались на армянскую территорию. Они должны немедленно отступить" | Президент Франции

Президент Франции Эмануэль Макрон написал пост на армянском языке.
"Азербайджанские ВС ворвались на армянскую территорию. Они должны
немедленно отступить", - написал Макрон на своей странице в Facebook.
Он еще раз выразил солидарность Франции с армянским народом.
В ночь на пятницу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провел
телефонный разговор с Макроном по инициативе французской стороны.
Президент Франции выразил поддержку властям Армении и армянскому народу в
деле мирного урегулировании вопроса. Макрон подтвердил приверженность
Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость
немедленного вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории
Армении.
Инциденты в Сюнике и Гегаркунике
12 и 13 мая в приграничных с Азербайджаном районах Армении - в Сюникской
области (Горис, Сисиан) и Гегаркунике (Варденис, Шоржа) наблюдается
напряженная ситуация - азербайджанские военнослужащие незаконно
пересекли границу с Арменией и продвинулись вперед.
Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Сюнике близ
Черного озера (Сев лич) около 200 азербайджанских военных продвинулись
на 3-3,5 км в сторону населенного пункта Веришен близ Гориса.
В тот же день Минобороны Армении заявило, что утром 12 мая
азербайджанские военные якобы с целью "корректировки границ" попытались
провести некоторые работы на одном из приграничных участков Сюника, но
после мер, предпринятых армянскими ВС, прекратили эти работы. С участием
российского миротворческого контингента ведутся переговоры по
урегулированию ситуации. В армянском оборонном ведомстве и СНБ РА также
опровергли информацию о перестрелке в направлении Ишханасара.
13 мая армянское оборонное ведомство сообщило об очередной провокации ВС
Азербайджана в отношении суверенной территории Армении - попытке
обеспечить позиционное продвижение на приграничных участках Вардениса и
Сисиана. Во избежание непредсказуемого развития событий Минобороны
Армении потребовало от ВС Азербайджана немедленно вернуться на исходные
позиции и воздержаться от посягательств на суверенную территорию
Армении.
13-го мая постоянный и полномочный представитель Армении в ОДКБ Виктор
Биягов на заседании Постоянного совета ОДКБ подчеркнул, что в случае,
если подразделения ВС Азербайджана как можно быстрее и в разумные сроки
не отступят с территории Армении, вся ответственность за дальнейшую
эскалацию ситуации ложится на азербайджанскую сторону. Позже в тот же
день ОДКБ выступил с комментарием, в котором отмечается, что "по мере
развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия,
предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и
Устава ОДКБ".