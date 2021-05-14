﻿ Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

Даже если весь мир закроет глаза на агрессию Израиля в отношении
Палестины, Турция не смирится с этим положением. Об этом после пятничной
молитвы сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Анкара
сегодня решительно выступает против атак на мечеть «Аль-Акса», точно так
же, как не позволила создать террористический коридор вдоль границ
Турции с Сирией, заявил глава государства.
«Мы опечалены и
возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого
хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных.
Позиция Турции в этом вопросе принципиальна», - отметил турецкий лидер.
Противодействие агрессии Израиля в палестинских городах и в Иерусалиме - долг чести для всего человечества, подчеркнул Эрдоган.
«Террористическое
государство, которое пыталось разграбить Иерусалим - место расположения
святынь как мусульман, так и христиан и иудеев, перешло все границы», -
отметил Эрдоган.
По его словам, те, кто хранит молчание в ответ
на кровопролитие, неуважение со стороны Израиля или открыто выступает в
защиту происходящего, должны знать, что однажды настанет и их черед.
Глава
турецкого государства добавил, что если Организация исламского
сотрудничества (ОИС) не займет незамедлительно четкую и эффективную
позицию по атакам Израиля на палестинцев, то это будет означать, что
данная структура отрицает собственное существование.
Позицию Эрдогана поддержал пока что только Азербайджан и его безпозвоночный лидер Ильхам Алиев, который в личной беседе с президентом Турции поддвердил готовность оказать Турции любую поддержку в том числе и военную по уничтожению Израиля и его граждан. По понятным причинам администрация Алиева не разглашает детали договоренностей.
Заметим что следующий в этой цепочке Иран, который также стал предметом переговоров Алиева и Эрдогана. Готовиться долгосрочный военный процесс по возвращению Азербайджану исконных южных территорий Ирана.
Источник:FMG NEWS
Просмотров Сегодня: 39
Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
FMG.NEWS | Сервер Срочных Новостей | Это оперативная лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное для наших читателей. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики, Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Кухни и Красоты"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie