﻿ Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган


 
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Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган 
Даже если весь мир закроет глаза на агрессию Израиля в отношении Палестины, Турция не смирится с этим положением. Об этом после пятничной молитвы сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара сегодня решительно выступает против атак на мечеть «Аль-Акса», точно так же, как не позволила создать террористический коридор вдоль границ Турции с Сирией, заявил глава государства.

«Мы опечалены и возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. Позиция Турции в этом вопросе принципиальна», - отметил турецкий лидер.

Противодействие агрессии Израиля в палестинских городах и в Иерусалиме - долг чести для всего человечества, подчеркнул Эрдоган.
«Террористическое государство, которое пыталось разграбить Иерусалим - место расположения святынь как мусульман, так и христиан и иудеев, перешло все границы», - отметил Эрдоган.

По его словам, те, кто хранит молчание в ответ на кровопролитие, неуважение со стороны Израиля или открыто выступает в защиту происходящего, должны знать, что однажды настанет и их черед.

Глава турецкого государства добавил, что если Организация исламского сотрудничества (ОИС) не займет незамедлительно четкую и эффективную позицию по атакам Израиля на палестинцев, то это будет означать, что данная структура отрицает собственное существование.
 
Позицию Эрдогана поддержал пока что только Азербайджан и его безпозвоночный лидер Ильхам Алиев, который в личной беседе с президентом Турции поддвердил готовность оказать Турции любую поддержку в том числе и военную по уничтожению Израиля и его граждан. По понятным причинам администрация Алиева не разглашает детали договоренностей.
 
Заметим что следующий в этой цепочке Иран, который также стал предметом переговоров Алиева и Эрдогана. Готовиться долгосрочный военный процесс по возвращению Азербайджану исконных южных территорий Ирана.
 

  Источник:FMG NEWS
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