﻿ Мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет все войска и откажется от дальнейших провокаций | ГОСДЕП США

США внимательно отслеживают ситуацию на границе Азербайджана и Армении, а также призывают Баку немедленно отвести все войска и отказаться от провокаций, заявила в пятницу представитель госдепартамента Джалина Портер. Об этом сообщает РИА Новости.



«Мы внимательно отслеживаем ситуацию вдоль границы Армении и Азербайджана. Перемещения войск в спорном инциденте являются безответственным и неоправданно провокационным шагом», - сказала Портер в ходе брифинга.



По ее словам, Вашингтон ожидает, что азербайджанская сторона откажется от дальнейших провокаций в этом регионе.



«Мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет все войска и откажется от дальнейших провокаций», - отметила она.