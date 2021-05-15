﻿ Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно

10:00 - 15.05.2021



Минобороны Армении опровергли публикации в СМИ в новом продвижении азербайджанских ВС в приграничных районах страны.



"Распространяющаяся в Интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения Вооруженных сил Азербайджана с сегодняшнего утра не соответствует действительности. Азербайджанские части не только не продвинулись после 13 мая, но были вынуждены покинуть некоторые территории в результате действий ВС РА", - говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства.

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08:00 - 15.05.2021



В связи с противоречивыми новостями в СМИ по поводу ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях, Минобороны Армении выступило с заявлением.



Полный текст заявления приводим ниже:



"Ситуация, созданная после вторжения Вооруженных сил Азербайджана 12-13 мая в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «корректировки границы», до сих пор не изменилась.



Армянская сторона четко потребовала от азербайджанских военных вернуться на позиции без каких-либо предварительных условий.



Переговоры по мирному решению вопроса, начиная с 12 мая, продолжатся завтра.



Распространяющаяся в Интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения Вооруженных сил Азербайджана с сегодняшнего утра не соответствует действительности.



Мало того, что азербайджанские части не продвинулись после 13 мая, но и в результате действий Вооруженных сил Армении они были вынуждены покинуть некоторые территории.



Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, в основном ложной информации, особенно по таким деликатным вопросам.



В случае развития ситуации Минобороны выступит с заявлением"