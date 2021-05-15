﻿ Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно


 
  • 10:29 – Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации 
  • 10:19 – Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно ! 
  • 23:03 – Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT 
  • 10:29 – Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 20:25 – Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно !

Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно 
10:00 - 15.05.2021
Минобороны Армении опровергли публикации в СМИ в новом продвижении азербайджанских ВС в приграничных районах страны.  

"Распространяющаяся в Интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения Вооруженных сил Азербайджана с сегодняшнего утра не соответствует действительности. Азербайджанские части не только не продвинулись после 13 мая, но были вынуждены покинуть некоторые территории в результате действий ВС РА", - говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства.
 
***
08:00 - 15.05.2021
 
В связи с противоречивыми новостями в СМИ по поводу ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях, Минобороны Армении выступило с заявлением.

Полный текст заявления приводим ниже:

"Ситуация, созданная после вторжения Вооруженных сил Азербайджана 12-13 мая в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «корректировки границы», до сих пор не изменилась.

Армянская сторона четко потребовала от азербайджанских военных вернуться на позиции без каких-либо предварительных условий.

Переговоры по мирному решению вопроса, начиная с 12 мая, продолжатся завтра.

Распространяющаяся в Интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения Вооруженных сил Азербайджана с сегодняшнего утра не соответствует действительности.

Мало того, что азербайджанские части не продвинулись после 13 мая, но и в результате действий Вооруженных сил Армении они были вынуждены покинуть некоторые территории.

Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, в основном ложной информации, особенно по таким деликатным вопросам.

В случае развития ситуации Минобороны выступит с заявлением"

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 19

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » "Азербайджанские ВС ворвались на армянскую территорию. Они должны немедленно отступить" | Президент Франции
    » Армения назвала заявление Азербайджана о «диверсии на границе» очередной дезинформацией
    » МЧС предупреждает водителей о метели на перевале Варденяц в Армении
    » МО НКР: Пропагандисты оборонного ведомства соседней страны в очередной раз выдают желаемое за действительное
    » ВНИМАНИЕ !!! Заявление Минобороны Армении
    » Военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации | МИД Армении
    » Решительно осуждаем провокационные действия Турции | МИД Армении
    » СМИ: Азербайджанская сторона подтасовывает факты и умалчивает факты гибели военнослужащих
    » Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО
    » Азербайджанские ВС обстреляли госграницу Армении
    » В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев
    » Армянские ВС заняли новые территории и захватили высоту на границе с Азербайджаном
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации

    • 10:29
    • 21
    • 0

    Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно !

    • 10:19
    • 19
    • 0

    Мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет все войска и откажется от дальнейших провокаций | ГОСДЕП США

    • 10:11
    • 20
    • 0

    Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

    • 20:25
    • 62
    • 0

    Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

    • 12:34
    • 122
    • 0

    Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

    • 23:03
    • 103
    • 0

    Прагматизм «Локо» затмил красоту «Крыльев»

    • 18:10
    • 163
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65492
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60359
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58712
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53330
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48536
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42751
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41138
    • 0

    Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации

    • 10:29
    • 21
    • 0

    Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно !

    • 10:19
    • 19
    • 0

    Мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет все войска и откажется от дальнейших провокаций | ГОСДЕП США

    • 10:11
    • 20
    • 0

    Мы возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. | Реджеп Тайип Эрдоган

    • 20:25
    • 62
    • 0

    Турки вы совершили геноцид армян | Нетаньяху

    • 12:34
    • 122
    • 0

    Прагматизм «Локо» затмил красоту «Крыльев»

    • 18:10
    • 163
    • 0

    Армения и Грузия договорились развивать партнёрство в сфере IT

    • 23:03
    • 103
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА