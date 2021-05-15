﻿ Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации


 
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Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации

Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации 
 
 
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно в своем Твиттере выразил обеспокоенность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал соблюдать условия прекращения огня.

"Мы обеспокоены сообщениями о росте напряженности между Арменией и Азербайджаном в связи с сообщениями о вторжении на территорию Армении.

Мы настоятельно призываем все стороны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 ноября, и продолжать переговоры о постоянном и мирном урегулировании. Все действия, которые могут подорвать режим прекращения огня и привести к эскалации напряженности, должны быть прекращены",- написал Гарно.

  Источник:FMG NEWS
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