﻿ Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно в своем Твиттере выразил обеспокоенность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал соблюдать условия прекращения огня.



"Мы обеспокоены сообщениями о росте напряженности между Арменией и Азербайджаном в связи с сообщениями о вторжении на территорию Армении.



Мы настоятельно призываем все стороны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 ноября, и продолжать переговоры о постоянном и мирном урегулировании. Все действия, которые могут подорвать режим прекращения огня и привести к эскалации напряженности, должны быть прекращены",- написал Гарно.