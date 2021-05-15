В Киргизии начал свою деятельность самый крупный мясокомбинат в стране

Киргизский лидер Садыр Жапаров 15 мая принял участие в торжественной церемонии открытия крупного мясокомбината «Рейна Кенч», расположенного в Караколе, и ознакомился с его деятельностью. Президенту сообщили о том, что производственные возможности организации составляет пятьсот голов мелкого и сто голов крупного рогатого скота на убой в день. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечено, что на активацию комбината было потрачено более 130 млн. сомов, из которых 36 выделило ОАО «Айыл банк». Сотрудники предприятия будуь закупать рогатый скот у животноводов из 4 районов данной области.

Кроме того, предприятие пользуется своей лабораторией для обеспечения качественной экологической безопасности производимого продукта. Там будут обеспечены работой более 100 человек. Большая часть из них – местный народ.

Жапаров с удовлетворением отметил, что данное учреждение сможет внести достойный вклад в обеспечение хорошей жизни граждан, а также в развитие экономического потенциала республики. Он также подчеркнул, что снабжение населения экологически чистой сельхозпродукцией, путём поощрения перерабатывающего сектора, является одним из перспектив в деятельности Кыргызстана.

Руководитель страны обещал всесторонне поддерживать местных инвесторов. Также он поведал о планируемых реформах в области социальной экономики, основной целью которых будет улучшение жизненных условий народа на местах.