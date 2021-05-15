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«Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях

  • 15.05.2021, 22:29,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

17 мая в Москве на стадионе «Фили» пройдёт ответный матч за седьмое место в Чемпионате России между столичными командами «Слава» и ЦСКА. 



РК ЦСКА-РК Слава
Фото: Владимир Меликян/ «В мире спорта»



Эта игра должна была состояться на стадионе «Слава», но он пока не готов к проведению соревнований. Всё-таки каток в зимнее время своё дело сотворил. И теперь «Слава» примет «армейцев» не у себя дома, а в Филях на местном стадионе. Наверное, сути дела это не изменит. Однако факт для «славян» сам по себе не очень приятный. Всё же играть у себя дома или на арендованном стадионе огромная разница. Зато вход на единственную трибуну, куда будет возможен доступ зрителям — свободный. 





РК ЦСКА-РК Слава
Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»




В первом матче «Слава» с трудом одолела ЦСКА. Счёт 19:15 для регби является, примерно тем, же, что в футболе победа в один мяч. Поэтому ещё ничего не решено. И с точки зрения интриги нас ждёт очень интересный поединок.





РК ЦСКА-РК Слава
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Прогноз – 21:15.





Регби. Лига Ставок – Чемпионат России по регби. Второй за седьмое место.





 «Слава» Москва – РК ЦСКА 





17 мая 2021 года. Москва. Стадион «Фили». 17.00. Вход свободный.





Первый матч 19:15.





Текст: Антон Буялов.


Заглавное фото: Наталья Бухарева.





Фото: Людмила Бочкова, Наталья Бухарева, Владимир Меликян.


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