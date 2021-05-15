«Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях

17 мая в Москве на стадионе «Фили» пройдёт ответный матч за седьмое место в Чемпионате России между столичными командами «Слава» и ЦСКА.

Фото: Владимир Меликян/ «В мире спорта»

Эта игра должна была состояться на стадионе «Слава», но он пока не готов к проведению соревнований. Всё-таки каток в зимнее время своё дело сотворил. И теперь «Слава» примет «армейцев» не у себя дома, а в Филях на местном стадионе. Наверное, сути дела это не изменит. Однако факт для «славян» сам по себе не очень приятный. Всё же играть у себя дома или на арендованном стадионе огромная разница. Зато вход на единственную трибуну, куда будет возможен доступ зрителям — свободный.

Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»

В первом матче «Слава» с трудом одолела ЦСКА. Счёт 19:15 для регби является, примерно тем, же, что в футболе победа в один мяч. Поэтому ещё ничего не решено. И с точки зрения интриги нас ждёт очень интересный поединок.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Прогноз – 21:15.

Регби. Лига Ставок – Чемпионат России по регби. Второй за седьмое место.

«Слава» Москва – РК ЦСКА

17 мая 2021 года. Москва. Стадион «Фили». 17.00. Вход свободный.

Первый матч 19:15.

Текст: Антон Буялов.

Заглавное фото: Наталья Бухарева.

Фото: Людмила Бочкова, Наталья Бухарева, Владимир Меликян.