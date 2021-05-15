Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги

16 мая 2021 состоится заключительный тур Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. По его результатам станет ясно, какие места займут команды в итоговой таблице, кому выступать в еврокубках, кому вылетать в ФНЛ, а кому биться в «стыковых матчах» за право остаться в высшем дивизионе отечественного футбола.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Стоит сразу заметить: вполне вероятно, что из-за окончательного отказа в выдачи лицензии РФС 1 «Оренбургу» и «Алании», тем в сезоне 2021/2022 в РПЛ выступать не доведётся, а значит какие-то интриги заключительного тура сами собой рассеются.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Тем не менее, в большинстве матчей у соперничающих команд есть вполне ясные задачи: столичному «Спартаку» в Грозном нужно как минимум добыть ничью в игре с «Ахматом», чтобы точно опередить в турнирной таблице земляков из «Локомотива», встречающихся дома с екатеринбургским «Уралом», и получить возможность через квалификацию попасть в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Железнодорожники» же уже гарантировали себе выступление в групповом этапе Лиги Европы после того, как в Нижнем Новгороде выиграли у самарских «Крыльев Советов» в финале Бетсити Кубок России.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Имеющие перед 30-м туром по 52 очка «Рубин» и «Сочи» являются главными претендентами на путёвки в новый футбольный турнир под эгидой УЕФА — Кубок Конференций. Ожидать, что они упустят свои шансы в матчах с «Ротором» и «Химками» соответственно, вряд ли стоит. Да, теоретически «Ротор» в случае победы может избежать прямого вылета из РПЛ, но играющие между собой «Арсенал» и «Уфа» не собираются уступать дорогу сопернику, который сейчас отстаёт от них на 1 и 2 очка соответственно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Что касается «дружеского» дерби между московскими командами «Динамо» и ЦСКА, то отстающие на три очка от «армейцев» бело-голубые в случае победы могут их догнать, и даже опередить в турнирной таблице, если выиграют с разницей в три мяча или со счётом 2:0. Но это может им принести только локальное удовлетворение от результата в отдельно взятом матче, в еврокубках динамовцам в следующем сезоне выступить не доведётся. ЦСКА же в случае победы в этой игре наберёт 53 очка, но опередить «Рубин» и «Сочи» красно-синие смогут только в случае поражения хотя одной из этих команд. Возможно, «армейцы» и держат такой расклад в голове, но в то, что такое может случиться, представить сложно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Нет интриг только в двух матчах завершающего тура Тинькофф РПЛ: исчезающий из профессионального футбола «Тамбов» примет в Саранске чемпионский «Зенит», а не на что не претендующий «Краснодар» сыграет в южном дерби с «Ростовом», которому, кроме шанса подняться с 9-го на 8-е место, тоже ничего больше не нужно. Ну а говорить об интересе «быков» замкнуть-таки в случае победы над соперником с берегов Дона десятку сильнейших команд Тинькофф РПЛ, вряд ли приходится. Команду, выступавшую в этом сезоне в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА, такая задача точно не в состоянии мотивировать.

Текст и фото: Олег Бухарев.