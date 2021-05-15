ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?

16 мая ПГК ЦСКА в первом финальном матче Чемпионата России по гандболу сыграет у себя дома с командой «Ростов-Дон».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Для обеих команд встречи друг против друга стали самой настоящей классикой отечественного гандбола. С момента создания «армейского» коллектива. Конечно, поклонники донской команды могут указать на разницу в трофеях и победах в очных матчах. И они будут правы. Но отсутствие побед над донскими красавицами добавляет команде Ольги Акопян ещё больше сил. И мотивации. А это в спорте очень важные факторы.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

На первый взгляд у «Ростов-Дона» есть небольшое преимущество. Особенно в психологическом плане. Но мы знаем, что все матчи начинаются со счёта «0:0». И всё же сломить ростовскую гегемонию ЦСКА будет очень сложно.

Прогноз – 21:24.

Гандбол. Женщины. Суперлига Париматч. Финал. Первый матч.

ПГК ЦСКА – «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону

16 мая 2021 года. Москва. Волейбольная Арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной. 17.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева и Александр Хазов.