﻿ ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике? » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
  • 10:19 – Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно ! 
  • 22:48 – В Киргизии начал свою деятельность самый крупный мясокомбинат в стране 
  • 10:29 – Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?

  • 15.05.2021, 21:59,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

16 мая ПГК ЦСКА в первом финальном матче Чемпионата России по гандболу сыграет у себя дома с командой «Ростов-Дон».



ПГК ЦСКА
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Для обеих команд встречи друг против друга стали самой настоящей классикой отечественного гандбола. С момента создания «армейского» коллектива. Конечно, поклонники донской команды могут указать на разницу в трофеях и победах в очных матчах. И они будут правы. Но отсутствие побед над донскими красавицами добавляет команде Ольги Акопян ещё больше сил. И мотивации. А это в спорте очень важные факторы.





ГК Ростов-Дон
Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»




На первый взгляд у «Ростов-Дона» есть небольшое преимущество. Особенно в психологическом плане. Но мы знаем, что все матчи начинаются со счёта «0:0». И всё же сломить ростовскую гегемонию ЦСКА будет очень сложно.





Прогноз – 21:24.





Гандбол. Женщины. Суперлига Париматч. Финал. Первый матч. 





ПГК ЦСКА – «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону





16 мая 2021 года. Москва. Волейбольная Арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной. 17.30.





Текст: Антон Буялов.



Фото: Наталья Бухарева и Александр Хазов.


  •   Просмотров Сегодня: 63

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях
    » ЦСКА начал плей-офф с убедительной победы
    » ЦСКА – «Фенербахче»: гвоздь четвертьфинальной программы
    » ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина
    » «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?
    » Сергей Овчинников покинул ЦСКА
    » ЦСКА раздавил на выезде «Луч»
    » В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
    » ФК «Ростов» кредитовался у собственных сотрудников
    » Украинская летчица Надежда Савченко доставлена в Ростов-на-Дону
    » ФК «Ростов» сохранил прописку в РФПЛ разгромив «Тосно»
    » Тосно - Ростов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги

    • 23:56
    • 58
    • 0

    В Киргизии начал свою деятельность самый крупный мясокомбинат в стране

    • 22:48
    • 55
    • 0

    «Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях

    • 22:29
    • 59
    • 0

    ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?

    • 21:59
    • 63
    • 0

    Шлюха или порядочная женщина? Когда хочется чего-то, запрещенного моралью

    • 19:41
    • 0
    • 0

    Любовь без разбора

    • 19:41
    • 0
    • 0

    Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе

    • 18:38
    • 84
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65522
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60377
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58767
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53344
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48553
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42763
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41154
    • 0

    Шлюха или порядочная женщина? Когда хочется чего-то, запрещенного моралью

    • 19:41
    • 0
    • 0

    Любовь без разбора

    • 19:41
    • 0
    • 0

    ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?

    • 21:59
    • 63
    • 0

    Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги

    • 23:56
    • 58
    • 0

    «Химки-М» громят «Факел-М»

    • 10:50
    • 34
    • 0

    «Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях

    • 22:29
    • 59
    • 0

    Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе

    • 18:38
    • 84
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА