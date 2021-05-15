Шлюха или порядочная женщина? Когда хочется чего-то, запрещенного моралью

Все чаще замечаю в поведении людей раздвоение. Здесь я такая, а здесь я другая. Это касается и мужчин, если брать поведение в целом. И мужчины поддерживают подобное раздвоение женщины. Не раз приходилось слышать о том, что «она этими губами целует моих детей».

Таким образом, формируя запрет на естественные потребности женщин, которые реализовываются, но не в браке, а на стороне с другим мужчиной. Если идти совсем вширь, то подавленная и пристыженная сексуальность искажает всю жизнь и отражается на поведении в других сферах.

Давайте по порядку

В каждом человеке есть нотки скромности, строптивости, агрессивности, животности, человечности и еще масса всякого. Но человека с самого детсва научают стыдится своих желаний, вместо того чтобы объяснить, что с ним происходит и что с этим делать. Это объясняет, почему взрослый мужчина или женщина ведут себя в общественном месте так, как трехлетний ребенок. Потому что в три года, когда была пора проходить обучение по пониманию своих чувств и проживанию их, ребенка одергивали, а маму стыдили, что ее кроха не умеет себя вести.

В три не должен уметь, а вот в сорок три, пора бы уже. Вместо этого человек привыкает стыдиться своих желаний и проявления чувств, не имеет навыка по пониманию себя в зарождении того или иного ощущения, но выдает феноменальную реакцию, когда уже терпеть просто не хватает энергии. Так и получается, что когда человек попадает в места под названием отпуск, дискотека, бар, в нем пробуждается зверь. Каким-то подобным образом формируется личность маньяка. Там не стоит исключать физиологию, но поведенческий механизм очень похож.

Женщина, которая целует моих детей

Эта фраза, которая до сих пор меня удивляет. Да, да, еще есть такие мужчины, которые делят женщин на блядей и святых. И еще много женщин, которые наслушавшись подобных мнений, боятся проявить себя. Потому что в их головах заложено убеждение, что со мной можно только спать, но никак не жениться на мне.

Есть только один нюанс: желание и потребность ни у мужчин, ни у женщин не исчезают. Каждый с ней справляется, как может, но частое явление – расщепление. В семье я примерный муж/жена, а вот свои желания я реализую в свободное от семьи время. Маскируя это работой, а иногда и не маскируя.

Те, кто так думают о своих официальных партнерах и считают их «святыми», подумайте вот о чем: может ваш партнер думает и поступает так же? Если энергию и желания двоих людей направить в семью, может получиться крепкий союз с возможностью основные потребности реализовывать друг через друга, а не через сторонних людей, называемых любовниками.

Если стыдно

Если же вам все таки стыдно говорить со своим партнером о таких вещах – это повод обратиться к специалисту (психологу, сексологу), который поможет вам найти причину. Согласитесь, странно, что вы любите человека, живете с ним в браке, а о своих желаниях рассказать не можете. Это странно не с точки зрения, что с вами что-то не так, а потому, что грусть и одиночество чувствуются в подобной ситуации. Партнер есть, а возможности нет. Когда желание есть, но его приходится постоянно подавлять, постепенно это распространяется на остальные сферы жизни. Потому что присутствует ощущение «со мной что-то не так». Оно, как плющ, расползается и душит.

Что я хочу всем этим сказать: если у вас какое-то твердое убеждение относительно себя или другого, задумайтесь об этом. Почему так? Страшно не то, что вы не ведете себя как-то. Страшно, если вам хочется так себя вести, но вы или кто-то подавляет это желание. Если ружье есть, то оно обязательно выстрелит. В кого и когда? Хорошо, если не психосоматикой или неадекватной реакцией.

Когда человеку хочется чего-то, запрещенного моралью, бывает достаточно пофантазировать, обсудить – и отпускает. Оказывается, что уже и не нужно. Важно было поговорить, понять, что тебя принимают разную. Может, что-то попробовать вместе. Потому что не хочется мороженного, которое можно брать в любое время и в любом количестве.