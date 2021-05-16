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Есть ли разница между мужской и женской реакцией на измену?

  • 16.05.2021, 19:41,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Новости Армении


Когда у партнера случается сексуальный контакт на стороне, пусть и без эмоциональной привязанности – это измена. А если у него появляется кто-то близкий, к кому он очень душевно привязан, хотя ни о каком сексе и речи не идет? Какой из вариантов более неприятен и есть ли разница в мужской и женской реакции на измену?


На эту тему в народе существует устойчивый стереотип – мужчины очень остро реагируют на физическую измену и редко ее прощают. Женщины же чаще склонны игнорировать похождения партнера, пока он не влюбляется в другую. Эмоциональная привязанность мужчины к другой женщине вызывает сильные переживания: тревогу, ревность, отчаяние, злость.


Для того чтобы проверить, насколько верно это убеждение, на протяжении трех последних десятилетий ученые-психологи по всему миру проводили исследования этого вопроса.


В самой цитируемой работе 1992 года «Половые различия ревности: эволюция, физиология и психология» приводятся такие результаты: большинство мужчин (особенно те, кто находился на момент исследования в серьезных отношениях) выбрали вариант сексуальной неверности партнерши как наиболее неприятный, большинство женщин отметили, что для них болезненнее будет эмоциональная измена партнера.


Каждое новое исследование показывало похожие результаты. Вместо выбора из двух вариантов ученые предлагали более сложные опросники, включающие в себя оценку степени нежелательности измены в зависимости от ее формы, художественные описания предполагаемых сцен неверности партнера. Учитывали не только пол участников, но и возраст, социальное положение, сексуальную ориентацию, гендерную самоидентификацию, семейный статус, опыт в отношениях, наличие детей. Использовали разные приборы для объективной оценки состояния испытуемых. Итоговые данные отличались, но тенденция сохранялась – гетеросексуальные мужчины действительно острее реагируют на сексуальную неверность партнерши, чем на эмоциональную.


Эволюционные психологи


Эволюционные психологи утверждают, что тут постаралась эволюция. По их мнению все дело в том, что во времена, когда генетический тест еще не изобрели, только физическая верность женщины могла гарантировать мужчине, что он воспитывает своих детей. Отсюда и острая реакция на сексуальную измену партнерши.


Женщина же испытывала гораздо больше волнений не о том, ее ли это ребенок (чаще всего она-то знала наверняка, что он ее), а о том, чтобы получить защиту и ресурсы, которые позволят его вырастить. Эмоциональная привязанность мужчины на стороне могла угрожать благополучию – ее и ее потомства, поэтому женщинам на протяжении тысячелетий приходилось внимательно следить за проявлениями мужского внимания и заботы по отношению к соперницам.


Культурно-социологический подход


Культурно-социологический подход объясняет эту разницу влиянием общества. Мы все играем определенные социальные роли, наше поведение обусловлено желанием поддержать свою самооценку через выполнение социально одобряемых действий, какими бы они устаревшими они ни казались. Мужчины по-прежнему оцениваются с точки зрения сексуальной доблести, в то время как женщин учат ценить привязанность.


Таким образом, измена оказывает различное воздействие на представителей обоих полов, поскольку угрожает различным аспектам их самооценки. Сильным аргументом в пользу социокультурной природы ревности и способов ее проявления могут служить наблюдаемые изменения в одном обществе с течением времени (сексуальная революция в 60х-70х в США, например) и разные традиции в разных обществах (гостеприимный гетеризм).


Чем на самом деле обусловлена разница в мужской и женской реакциях на измену – эволюцией или социокультурными причинами, нам еще предстоит разобраться. Мужчины и женщины с психологической точки зрения похожи. Мы все болезненно реагируем на неверность.


В наши дни романтические отношения по умолчанию подразумевают эксклюзивность и, если вы открыто не договорились об ином, измена, скорее всего, вызовет у партнера неприятные чувства и переживания, какого бы пола он ни был.


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